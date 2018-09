Hablemos del pato: cómo es La Tour d´Argent, el exclusivo restó de París que recibió a CFK y a Enrique IV

Luego de los allanamientos realizados por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, Cristina Fernández de Kirchner regresó a su casa de El Calafate y grabó un video para denunciar que los efectivos a cargo del operativo se llevaron varios objetos de valor, como obras de arte, entre las que se encontraba un llamativo “pato de vidrio”.

Según contó la actual senadora en el video que puede encontrarse en sus redes sociales, durante el allanamiento “se llevaron un pato de vidrio que era un souvenir. Te lo dan en un restaurante muy lindo y un poco caro de París, La Tour d'Argent. Yo había ido a comer ahí sólo una vez en mi vida y nos había invitado el entonces embajador de Francia”.

El pato de vidrio tiene un valor de 395 euros.

Durante su descargo, la ex presidenta detalló que el pato fue un obsequio del famoso restaurante porque era una “especialidad de la casa”. “Es la cosa más característica de este histórico restaurante, donde se dice que se comió por primera vez con cubiertos en toda Europa. Dan esto como regalo”, explicó Cristina durante el tour que hizo por su hogar.

Así era el "souvenir" de CFK.

Lo cierto es que trascendió que el pato no es de vidrio, sino de cristal y que el lugar de comida francés no se lo obsequia a sus comensales como una cortesía. Su valor es de 395 euros, más de 18 mil pesos, y se lo lleva quien pague su costo. Esto no quita, sin embargo, la posibilidad de que a la ex presidenta se lo hayan obsequiado por su alto rango político.

Parte de la carta del lugar.

La Tour d'Argent es un restaurante histórico de París, Francia, que asegura –aunque sin la documentación- haber abierto en el año 1582. Se dice era frecuentado por Enrique IV, rey de Francia que gobernó durante 1589 y 1610. Sus platos rondan entre los 300 y 400 euros, de 14 a 18 mil pesos, y su especialidad es el pato preparado de distintas formas.

Ofrece a sus comensales una maravillosa vista de la Catedral de Notre Dame.

La gran especialidad de la casa es el pato prensado, cuyo valor asciende a los 350 euros. El restaurante tiene su propia granja en la que cría sus patos y los comensales reciben una postal con el número de serie correspondiente al animal que han degustado. Además, el lugar cuenta con una bodega de vinos con más de 450.000 botellas al servicio.

La Tour d´Argent se encuentra situado en el 15 y 17 de la calle Quai de la Turnelle, a orillas del Sena y ofreciendo a sus comensales una maravillosa vista de la Catedral de Notre Dame. En la actualidad pertenece a la familia Terrail, que también lo rige y administra.