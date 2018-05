Hugo Moyano y las primeras críticas al Gobierno por el pedido al FMI

Hugo Moyano ofreció una conferencia de prensa acompañado por su hijo Pablo y por el director técnico de Independiente, Ariel Holan, en la cual los medios aprovecharon para pedirle declaraciones sobre el anuncio gubernamental de un préstamo del FMI y sobre sus causas judiciales.

Moyano respondió las preguntas de la prensa. (Foto: @Independiente)

Así, el dirigente gremial y presidente del club sentenció que no se irá de Independiente, ni aunque lo "corra el Gobierno" y aseguró que la Justicia no pudo encontrar "nada" en su contra.

"No me voy a ir. El amigo que tengo a mi derecha todavía tiene que ganar algunas copas más. Hasta que no pase, no me voy"



Hugo Moyano ��#TodoRojo �� pic.twitter.com/eMbeXgP5NI — C. A. Independiente (@Independiente) 8 de mayo de 2018

"Nunca me citaron en ninguno de los casos que se plantean. Si hubiera habido algo, con la poca simpatía que me tiene el presidente, ya me hubieran metido en cana", ironizó.

"El gobierno no tiene capacidad de respuesta"

Al mismo tiempo, señaló que el gobierno nacional "no tiene capacidad de respuesta" y que sus medidas logran que sufra "la gente más sensible de la sociedad, los ancianos, los que no tienen trabajo, los chicos".

Pablo Moyano fue duro contra la reforma laboral (Foto: @Independiente).

En ese sentido, su hijo Pablo terció para remarcar que, como dirigente gremial, hará lo posible para que no se apruebe la reforma laboral que busca Mauricio Macri. "Nos vamos a cortar las manos antes de firmar algo en contra de los trabajadores", concluyó.