Indecisos, presiones y poroteo: así se llegará a la sesión por la despenalización del aborto

El proyecto por el aborto será debatido en el recinto de Diputados la semana que viene.

La llave para definir qué ocurrirá el miércoles en la maratónica sesión en la que la Cámara de diputados debatirá la despenalización del aborto estará en el grupo de los legisladores “indecisos”, que aún no definieron o no revelaron cuál será su voto. “Estoy en contra, pero la despenalización puede bajar la tasa de abortos”, aseguró el tucumano Facundo Garreton (PRO), quien aún no explicitó si respaldará o rechazará la iniciativa. Presiones, dudas y poroteo.

El martes, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtendría dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara baja. Al texto original se incluyeron esta semana seis modificaciones clave para sumar adhesiones de los “indecisos”, que plantearon algunas dudas respecto a puntos centrales, como el aborto para las adolescentes de hasta 16 años y la posibilidad de los médicos de apelar a la objeción de conciencia. La base del texto continúa siendo la despenalización hasta las 14 semanas de gestación.

Garreton explicó a BigBang que aún no definió su voto porque le genera dudas “si el sistema de salud de la Argentina va a estar a la altura del proyecto”. “Desde un punto de vista técnico y analizando cifras, desde mi perspectiva la despenalización parecería ser un primer paso para disminuir la cantidad de abortos”, agregó el diputado, quien dijo haber escuchado argumentos más sólidos a favor de la despenalización durante el debate.

Fuentes parlamentarias coinciden en que el debate será muy acalorado en el recinto.

Su mayor duda, de todos modos, pasa por lo que ocurre en su provincia. “En Tucumán la mayoría parece indicar que están en contra del aborto y la despenalización”, señaló Garretón, quien publicó una encuesta en su sitio web para que los tucumanos puedan votar. “De acuerdo a mis creencias, estoy a favor de la vida y en contra del aborto”, aclaró, al tiempo que indicó que en su decisión “no influye la religión”: “Soy agnóstico, y más allá de mi respeto por la Iglesia, creo que está jugando fuerte. No recibí presiones”.

FINAL ABIERTO Y PRESIONES

Lo que pueda ocurrir el miércoles durante la sesión por la despenalización del aborto aún es incierto y, ya sea por la positiva como por la negativa, el resultado será muy ajustado. Hasta hace una semana, el poroteo puertas adentro del Congreso marcaba que había 112 votos a favor, 114 en contra y 30 indecisos.

Ahora, una semana más tarde, una fuente parlamentaria señalaba a BigBang que había 121 a favor, 123 en contra, dos abstenciones y 11 indecisos. “Estamos palo a palo”, definía una diputada que votará a favor, ante la consulta de BigBang. Si llegara a haber un empate, deberá definir el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien ayer durante un brindis por el Día del Periodista evitó una definición, con una ironía: “Espero no ser el Cobos del aborto”.

Esta semana incluyeron varias modificaciones al texto original del proyecto.

Sectores que respaldan el proyecto advirtieron en las últimas horas sobre las presiones que recibieron muchos legisladores durante la última semana para votar contra la despenalización. “Empezamos a notar que los diputados que vuelven a sus ciudades, a sus pueblos, en las provincias, están recibiendo muchas presiones”, reveló a este medio la diputada por Cambiemos Karina Banfi.

La diputada señaló que tiene colegas de la Cámara que recibieron “solicitadas firmadas por los compañeros de escuela de sus hijos. Mandan al rector del colegio católico, hay interpelaciones a los chicos por el voto de sus padres”. “Me preocupa mucho lo que pase en las misas este sábado y cómo puede condicionar a los indecisos y a los que se hayan manifestado a favor”, remarcó.

“Nos afecta que nos griten asesinos, porque justamente estamos a favor de la vida. El sistema criminal fracasó, no es que se pudo evitar la práctica del aborto”, indicó la diputada.