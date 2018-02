Jorge Triaca redobla la apuesta: "No hay ningún dirigente que tenga coronita"

El ministro rechazó la protesta que se concretará esta tarde. Disparó contra el ex jefe de la CGT: "Hay dirigentes que quieren sostenerse en beneficio de sus intereses".

Jorge Triaca aseguró que la marcha que encabezará Hugo Moyano esta tarde no tiene "argumentos que la puedan sostener", y sostuvo que "los argentinos no quieren una Argentina extorsiva". El ministro de Trabajo remarcó que el Gobierno tiene "voluntad de diálogo" y que su Ministerio "es de puertas abiertas para escuchar a todos los sectores". De todos modos, remarcó: "No hay ningún dirigente que tenga coronita".

En declaraciones a radio Mitre, el ministro de Trabajo advirtió que “hay dirigentes que quieren sostenerse en beneficio de sus intereses”. Para el Gobierno, el jefe de Camioneros y ex líder de la CGT convocó a la protesta con el objetivo de realizar una defensa por las causas judiciales que se acumulan en su contra.

“Esperemos que sea una movilización madura y en paz, y que todos hayamos aprendido de lo que pasó en diciembre. La mayoría de los argentinos no quiere una Argentina extorsiva”, agregó el ministro de Trabajo, quien insistió en que el Gobierno “tiene voluntad de diálogo”.

Si bien la marcha está convocada para las 15, desde temprano circular por el centro porteño es caótico, debido al armado del escenario en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, donde está previsto que Moyano cierre el acto esta tarde; aunque antes hablarán otros dirigentes del sindicalismo, como la CTA.

Aunque la marcha tiene grandes ausencias de sindicalistas de la CGT, será acompañada por organizaciones políticas, organismos de derechos humanos y movimientos sociales, como Barrios de Pie, que comanda Juan Grabois.