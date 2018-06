La Cámara Federal sostuvo que Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia contra Cristina Kirchner

La Sala II de la Cámara Federal sostuvo que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y que su muerte estuvo vinculada con su tarea y a la denuncia que realizó contra Cristina Kirchner.

A su vez ratificó el procesamiento de los cuatros policías que formaban parte de la custodia del fiscal durante el fin de semana en el cual fue asesinado, según la resolución de los camaristas.

Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015.

El fiscal fue hallado muerto de un disparo en la cabeza durante la noche del domingo 18 de enero de 2015 en su departamento del Complejo Le Parc, en Puerto Madero.

La resolución fue firmada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes aseguraron que la muerte de Nisman fue una "directa consecuencia" de la denuncia que había hecho el fiscal en referencia al pacto con Irán.

Esta resolución respalda lo resuelto hasta ahora por el juez Julián Ercolini, quien se encamina a investigar el tema como "magnicidio", razón por la que no se descarta que la ex mandataria y otros ex funcionarios puedan ser llamados a declarar.

Se investigará además si se liberó la zona deliberadamente, con colaboración de los custodios para que esa muerte ocurriese, instigada por quienes habían sido apuntados en la denuncia por encubrimiento.

Lagomarsino fue procesado en diciembre pasado.

Además de los custodios, en diciembre pasado el magistrado procesó al ingeniero informático Diego Lagomarsino -colaborador de Nisman- como "partícipe necesario" de la muerte del fiscal, acusado de haberle facilitado un "arma amiga" para simular el supuesto suicidio.

Fue la defensa de Sara Garfunkel, madre del fiscal, quien apeló esas decisiones y pidió agravar esas acusaciones para incluir a Cristina Kirchner, a agentes de inteligencia y al juez federal Daniel Rafecas. Este último fue el primero en desestimar la denuncia de Nisman contra la ex presidente por encubrimiento en la causa AMIA.

La resolución de la Cámara Federal se fundamenta en una cuestionada pericia realizada por la Gendarmería que sostuvo que el fiscal había sido asesinado, pese a que la autopsia del Cuerpo Médico Forense sostiene que no hubo terceras personas en la muerte del fiscal.

Nisman fue encontrado dentro del baño de su departamento con la puerta cerrada con un disparo en la cabeza. Debajo del cuerpo estaba el arma que le había llevado Lagomarsino.