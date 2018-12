La Cámara confirmó el procesamiento de CFK y se espera un nuevo pedido de desafuero

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex presidenta al considerarla como la jefa de una asociación ilícita. Bonadio ahora debe definir si envía o no el pedido de desafuero al Senado.

La ex presidente y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, podría a ver en las próximas horas como llega un nuevo pedido de desafuero al Senado luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó hoy su procesamiento con prisión preventiva en la causa de los cuadernos del ex chófer Oscar Centeno en donde se detallan entregas de dinero por parte de diferentes empresarios a funcionarios de la administración kirchnerista.

Es que el juez de la causa, Claudio Bonadio, cuando la procesó por asociación ilícita sostuvo que no pediría el desafuero hasta que la Cámara valide su decisión judicial. Con este panorama todo se encaminaría a un nuevo pedido que se sumaría al que ya tiene en curso en la Cámara alta y que nunca se pudo tratar.

El juez federal Claudio Bonadio es el encargado de llevar adelante la investigación de los cuadernos.

En su fallo los magistrados consideraron además que hubo ciertos empresarios que tuvieron un rol preponderante en el entramado e identificaron al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, al titular de Electroingenieria, Gerardo Ferreyra, como integrantes de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta.

Asimismo quedaron procesados con prisión preventiva el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el secretario de Obras Públicas, José López, y el número dos de dicho ministerio Roberto Baratta, entre otros.

La ex presidenta quedó procesada por considerada la jefa de una asociación ilícita.

Pero además, en una resolución de 89 fojas los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal, resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados también como miembros.

En la lista aparecen desde el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza, Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona.

"Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero", sostuvo la Cámara en la resolución.

También se confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex ministro de Planificación Federal.

Más allá de los procesamientos, la Cámara Federal dispuso la excarcelación de varios de los imputados. A los empresarios porque ya no forman parte de la asociación ilícita. A algunos ex funcionarios porque no hay riesgos para ellos de fugarse, entorpecer la investigación y tener relaciones residuales con el poder.

"Muchas de las defensas cuestionaron el valor de estos cuadernos como evidencia en el proceso, fundamentalmente, porque no pudieron ser secuestrados. De ahí que se los invoque como “las fotocopias” o “las imágenes” en un curioso intento de desprestigio, cuando tal apelativo no deja de reconocer correspondencia con un original del cual es derivación", dijeron los camaristas, quien sostuvieron que hubo nuevos elementos incorporados en la causa por el juez Bonadio.

Para los jueces, "al asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner no sólo habría traído consigo el modelo de gestión que desarrollara en sus años como gobernador de Santa Cruz, con él se importaría también un sistema de recaudación paraestatal, centrado principalmente –por su volumen- en la concesión de la obra pública, sin descartar otras formas recaudatorias de ingresos espurios".