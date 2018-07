La UCR contratacó la chicana de Carrió: "Hoy le aporta menos a Cambiemos que las propinas que deja"

La UCR le reclamó este viernes "seriedad" a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y que "respete a los socios de la coalición de Gobierno que ella pretende destruir", al tiempo que señaló que "hoy a Cambiemos le aporta menos que las propinas que deja".

La jefa de la Coalición Cívica acusó a la UCR de misóginos y le marcó la cancha en la previa a las elecciones. "Si gana Macri, gana la República y gano yo. Y yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés habría una interna, y yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la Alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos", expresó severamente. "¿No es así Benedetti?", agregó dirigiéndose al diputado de la UCR que la acompañó.

Gracias por invitarme a exponer en la edición 2018 del Foro Anual Entre Ríos 2030, en Paraná. Estoy con los empresarios que invierten, generan trabajo y desarrollo en el interior del país. pic.twitter.com/O7l5RVGIMW — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 5 de julio de 2018

"Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que los maneja desde afuera, es divino. Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera", añadió.

"No es nuevo que la doctora Carrió tiene problemas con la Unión Cívica Radical. A mí me parece que responde a algún resentimiento o algún problema que haya tenido en otra época, en su juventud, porque hizo referencia también a cuando ella en la organización partidaria se ocupaba de servir empanadas", contó el diputado en una entrevista del canal América.

En respuesta a los dichos de Elisa Carrió: pic.twitter.com/jms1HwUxsb — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 6 de julio de 2018

Ante esta chicana, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respondió: "somos un partido político nacional, soberano en sus decisiones y democrático hacia adentro. No un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico", dijo en un comunicado en el que agregó que "los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente".

Los radicales le reclamaron a la diputada "respetar, de una buena vez, a los socios de la coalición de Gobierno que ella pretende destruir" y dispararon: "Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja".

Mil disculpas Cornejo, es una vieja broma que hago hace 20 años, que hace reír a la gente, solo que quizás no la recordás porque en esa época estabas en el Kirchnerismo. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 6 de julio de 2018

