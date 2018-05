La insólita comparación del secretario de Transporte entre UBER y las FARC

En medio de la batalla entre UBER y el Gobierno porteño, ayer la Justicia le exigió a las empresas de telefonía que bloqueen los servicios de la aplicación que a pesar de no contar con habilitación para transportar pasajeros desembarcó en la Ciudad hace más de dos años. En una entrevista, el secretario de Transporte porteño trazó un curioso paralelismo entre el arribo de la compañía al país y las negociaciones con las FARC por un “cese del fuego”.

La decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña le dio curso a una solicitud de febrero pasado. En este contexto, le exigió al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a que le ordene a las empresas de servicios de telefonía móvil que bloqueen los servicios de UBER.

La empresa opera en la Argentina sin autorización.

El objetivo es inhabilitar a UBER en función de las contravenciones registradas desde que comenzó a operar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ya que no cuenta con ningún tipo de habilitación. Sin embargo, la medida de la Justicia ya provocó el rechazo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, que entre otros aspectos cuestionaron la medida por “extrema” y hablaron del “potencial efecto nocivo sobre la integridad y seguridad de la red”.

Lo cierto es que a pesar de los reclamos de los taxistas y el Gobierno porteño, la empresa estadounidense continúa operando en el país sin contar con habilitación. Y lo curioso es cómo fueron las negociaciones entre las autoridades del Ejecutivo porteño y la compañía en 2016, cuando buscaban comenzar a operar en la Ciudad.

La empresa arribó a la Argentina en abril de 2016.

En su libro Los dueños de Internet, que publicará en junio la periodista Natalia Zuazo, el secretario de Transporte porteño, Juan José Mendez, describe cómo fueron las primeras conversaciones y lanzó una insólita comparación: “Cuando me reunía con UBER parecía que estaba negociando con las FARC”.

Juan José Mendez lanzó una llamativa y muy curiosa comparación entre UBER y las FARC.

La comparación entre la guerrilla colombiana y la aplicación que opera de modo ilegal en el país sin dudas resultó excesiva. En un adelanto del libro de Zuazo publicado en la revista Brando, Mendez aseguró que los primeros encuentros fueron muy cordiales y que se le detalló a la compañía cuáles eran las reglas. “Tres meses más tarde, la empresa comenzó a operar sin cumplir con nada”, recordó.

Mendez se quejó porque “UBER hizo todo de manera ilegal”. “No pagó impuestos, no cumplió con los controles a los conductores, no operó con licencias profesionales ni vehículos habilitados”, enumeró el funcionario, que agregó: “Parecía que me estaba reuniendo con las FARC para negociar un cese del fuego”. Según el secretario, la empresa se manejaba de manera informal y solicitando reuniones secretas, a escondidas. “Un día me cansé de esos manejos y di la orden de que pidieran audiencia como cualquiera”, remarcó.