La reacción de Garavano ante el nuevo reclamo de Lilita y el operativo "paz transitoria"

Pocas veces Elisa “Lilita” Carrió agarra de sorpresa a todo el arco de Cambiemos. Normalmente suele notificar al presidente Mauricio Macri, de forma directa o a través de los colaboradores con los que ella tiene mayor cercanía, sobre las decisiones que tomará. Incluso suele adelantarle cuestiones que ella considera “de gravedad institucional”. Pero hoy no fue el caso.

Cuando todo Cambiemos creía que Lilita había morigerado su reclamo por la remoción del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y varios bajaron la guardia, ella dejó entrever que el plazo de los famosos dos meses para que Macri le diera una señal iban muy en serio. “Voy a amigarme con el Presidente cuando me saque a Garavano”, manifestó hoy en el evento que protagonizó con el jefe de Estado más el canciller, Jorge Faurie, y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en el marco del programa “Argentina Exporta”.

Carrió sostiene que Garavano es uno de los jugadores del presidente de Boca y operador judicial, Daniel “Tano” Angelici, a quien hace responsable de entre otras cosas que el ex presidente Carlos Menem no se encuentre detenido; así como también la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa cuestión se terminó de disparar por las declaraciones periodistas del ministro al referirse a las prisiones preventivas.

Macri volvió a respaldar a su ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Desde entonces, comenzó el operativo contención que tuvo como protagonistas, entre otros, al jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, el parlamentario por el Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. “Ya se va a ordenar todo. Hay que seguir conversando”, le dijo por esos días a BigBang uno de los interlocutores. La respuesta de Lilita además trajo un adelanto: mañana presentará su pedido de juicio político contra Garavano.

Un dato no menor es que esa comisión, que preside el diputado de Cambiemos Javier Pretto, en los últimos dos años sólo sesionó para constituirse y no para impulsar los pedidos que están en ella entre el que se destaca el que realizó la misma Carrió contra el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y que se encuentra primero en el orden de tratamiento.

La sorpresa de las declaraciones de Lilita se extendió a todas las esferas. En una de las charlas que mantuvo a principio de semana con uno de los mencionados interlocutores, Carrió “se mostró conforme” con las explicaciones que le dieron desde la Casa Rosada. Aún con el nuevo episodio, los interlocutores que habla con ella sostienen que el tema está en vías de solución. “Sigue con algunas cuestiones pero claramente bajó mucho el tono y la intensidad”, sostuvo una alta fuente oficial que remarcó que “no va a pasar nada, Garavano sólo emitió una opinión nada más”.

En el ministerio, mientras tanto, remarcan el apoyo que recibió el funcionario por parte de Macri pero, no obstante ello, dejaron abierta la puerta a lo que pueda llegar a suceder, incluso una eventual salida para evitar un desgaste institucional. “La verdad no sabemos. Tenemos el respaldo del Presidente, pero tampoco vamos a ser parte de un de desgaste institucional. Primero el país y Mauricio”, graficó una alta fuente oficial. Garavano, en efecto, ya le presentó su renuncia al jefe de Estado cuando comenzó el último episodio de la diputada nacional. Pero el episodio de hoy, según pudo reconstruir Big Bang, le sorprendió, y mucho. “No nos aferramos a un cargo a cualquier costo”, sostuvieron desde su entorno. En los próximos días volverá a intentar sellar una paz transitoria.