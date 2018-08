La reacción del Papa frente al pañuelo verde y el llamado a la reflexión por el aborto

El Papa Francisco recibió un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal Seguro y Gratuito durante las tradicionales audiencias públicas que realiza los miércoles en la plaza Vaticano.

El emisario fue el argentino, Nicolás Fuster, que actualmente estudia en Roma y que acompañó la entrega con una movilizadora carta.

¡Gracias amigo querido @mellamonicolas! Nos has representado con el mejor acto, haciéndole llegar nuestra lucha a @pontifex_es ��entregándole carta y pañuelo verde a Bergoglio. Ojalá lo reciba con el mismo amor q le ponemos nosotras a esta conquista #abortolegalya #8A #SeraLey pic.twitter.com/Oa93X5vHkR — Elea �� (@EleaLarroude) 2 de agosto de 2018

La misma comenzaba con un "Querido Jorge", apelando a la persona y no a la figura papal. "La semana que viene el Senado votará el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Usted representa a la Iglesia y yo no voy a pretender que haga campaña con nosotros: la Iglesia no tiene tradición de apoyo a los derechos civiles, pero el problema es otro", empezó explicando en la misiva que escribió.

Y siguió: "Estamos de acuerdo usted, representante de Dios en la Tierra y yo, estudiante laico, en que el aborto es una tragedia. Conozco mujeres que abortaron, y estoy seguro que usted, que trabajó en zonas pobrísimas, también", le dijo recordando su trabajo como cura en las villas.

Pero también hubo tiempo para indagarlo: "El aborto sucede. No es esa la discusión, sino si queremos un aborto legal y seguro, o si queremos un aborto ilegal, practicado de manera clandestina, muchas veces comprometiendo seriamente la salud o directamente la vida de las mujeres".

El pedido llegó sobre el final. "Usted tiene una oportunidad de oro para abandonar la tradición de la Iglesia de llegar siempre 300 años tarde. Estoy seguro de que, aún siendo Papa, puede comprender la delicadeza de la cuestión y revisar algunas posiciones, como lo hiciera con los homosexuales", dijo apuntando al hombre y no al Pontícipe.

Parte de la carta entregada al Papa Francisco.

Fuster contó su experiencia a través de su cuenta de twitter donde ante la pregunta de un seguidor relató que el Papa Francisco no le dijo nada: "Me sonrió en todo momento, tomó lo que le entregué y se lo dio a un asistente".

El Pontífice se manifestó en contra del aborto en más de una ocasión. "El siglo pasado todo el mundo se escandalizó por lo que hicieron los nazis para tratar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos", dijo en junio pasado al referirse al aborto.