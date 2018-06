La vocera de la Corte apuntó a Carrió: "Me cansé de que se meta conmigo"

La vocera de Ricardo Lorenzetti, María Bourdin, criticó fuertemente a la diputada oficialista Elisa Carrió, y disparó que la dirigente de Cambiemos “abusa de su inmunidad parlamentaria para mentir”. “Me cansé de que se meta conmigo y con mi familia, mi marido y mis dos hijas”, agregó la abogada y periodista.

Por medio de un comunicado, Bourdin se quejó de que Carrió “miente, abusa de su poder como diputada nacional y también abusa de la confianza que depositaron en ella quienes la votaron”. Las declaraciones se dan en medio del fuego cruzado - ya desde hace tiempo - entre la diputada y el presidente de la Corte. En abril del año pasado, la legisladora presentó un pedido de juicio político contra Lorenzetti.

María Bourdin, la histórica vocera de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, Bourdin se quejó de que Carrió promocionara una publicación que, según la vocera de la Corte, injuriaba “con vileza extrema a una nena de seis años, mi hija”. “Estoy convencida de que no hacía falta caer tan bajo para hacer política o pelear por un espacio de poder”, agregó en el comunicado.

Más precisamente, se refirió a un durante un programa de televisión la diputada la había injuriado. “O Carrió está muy mal informada por sus operadores o miente a sabiendas de lo que hace”, agregó Bourdin, en referencia a una supuesta relación con Lorenzetti. “No tengo, no tuve, ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto, ni de confianza con él”, dijo la vocera.

Bourdin criticó con dureza a Elisa Carrió.

Además, negó que le organice “reuniones secretas”. “Tampoco participo de una estrategia golpista como sostuvo Carrió”, agrego Bourdin. Años atrás, en declaraciones a la revista Noticias, había dicho que era “absurda” la versión de una relación de amistad “íntima” entre ella y Lorenzetti.

“¿Es justo que tenga que soportar las mentiras de Carrió sin responder? De ninguna manera. Las mujeres, las madres y las periodistas profesionales no nos merecemos esta falta de respeto”, lanzó Bourdin, quien agregó: “Conmigo no, Carrió. Porque si usted sigue injuriándome yo le voy a contestar. No con chismes ni con mentiras, sino con información. Y recuerde que el poder del que hoy usted abusa no es suyo, es de los ciudadanos”.