Larreta: “Vamos a seguir sancionando, en el Estado no podés rajar a un tipo de un día para el otro”

Sigue la tensión por el reclamo en el subte. Horacio Rodríguez Larreta volvió a insistir en la ilegalidad de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que reclama desde hace un mes con medidas de fuerza participar de la negociación paritaria en manos de la UTA.

Larreta apuntó contra la ilegalidad de los Metrodelegados.

“Es realmente inentendible. Los Metrodelegados no son un gremio oficial. El paro está fuera de la ley porque el gremio es ilegal”, precisó el jefe de Gobierno porteño en diálogo con Radio Mitre, luego de una jornada de tensión y detenciones.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia le revocó en marzo la personería gremial a los Metrodelegados, justo antes del inicio de las negociaciones paritarias. “Una cosa es hacer una huelga y otra cosa es cortar el servicio”, sumó Larreta.

“Ellos no sólo no fueron a trabajar, se metieron en las vías para que aquellos que querían trabajar no pudieron hacerlo”, advirtió, al tiempo que ratificó que se les descontará el día y aplicarán sanciones a aquellos empleados que participaron de la medida de fuerza.

Con respecto a la decisión de intervenir el martes al mediodía con la Fuerza, Larreta explicó: “Es un delito cortar el transporte público y por eso la Policía actuó. De alguna manera hay que sacarlos. Hay que hacerlo como dice la ley, partiendo de la base que la Constitución nacional le da estabilidad al empleado público”.

“Para hacerlo bien, tenemos que cumplir con la ley y lo estamos haciendo. Por eso reaccionaron, porque saben que estamos dando los pasos que tenemos que dar. No podés rajar a un tipo de un día para el otro. Es la diferencia entre el sector privado y el público".

Operativo: la Policía de la Ciudad detuvo a 16 trabajadores.

“En el público, hay que hacer una serie de sanciones antes. Primer paso: les descontando el sueldo y por eso cortaron las vías. Seguiremos sancionando a los que corten de manera ilegal”, remató.

La jornada del martes dejó un saldo de 16 sindicalistas detenidos, entre ellos el líder de los Metrodelegados, Néstor Segovia.