Las 12 definiciones más impactantes de Ricardo Lorenzetti

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se quejo del ataque que recibe, y que recibió, en el último tiempo, y remarcó la independencia que impera en el máximo tribunal con lo que buscó diferenciarse de otras épocas.

A lo largo de la entrevista que le brindó ayer a CNN en Español, Lorenzetti también se refirió a los temas más "picantes" de la Justicia y de su actualidad personal como es el caso de la denominada "doctrina Irurzun" y su relación con la diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió.

El presidente de la Corte procuró bajarle el tono a algunos temas.

1) "Tenemos que tener conciencia de que la sociedad quiere cambiar, pero el cambio tiene que ser hecho de manera responsable, porque si sólo queremos hacer es algo accesorio, no funciona. Hay que cambiar de raíz el sistema. La primera preocupación de la población es la demora. En el Poder Judicial hay una gran cantidad de juicios, hay un exceso de litigiosidad".

2) Cuando entramos en la Corte había una crisis en la Corte y nos dedicamos a mejorar la Corte. Porque la Corte pasó por una situación que la historia se va a encargar de reconocer. Primero, porque en Argentina la Corte Suprema no fue relevante. Hoy es conocida por los ciudadanos. Eso es un logro, porque es una suerte de estabilización institucional, como en Estados Unidos.

El presidente de la Corte fue autocriitico sobre el rol de la Justicia,

3) Además, mi vocación era que la Corte tenga grandes fallos. En casi toda la región conocen muy bien a la Corte Suprema, internacionalmente hay un reconocimiento por sus fallos en derechos humanos, ambientales, violencia de género. Nosotros hoy estamos en casi todas instituciones importantes a nivel global. Trabajamos en estos años en el fortalecimiento de la Corte. La Corte está fuerte, es independiente, las sentencias son respetadas, entonces para la Argentina que con cada crisis cambió la Corte y cada presidente quería tener su Corte, esto es un logro.

4) La Corte en 2005 comenzó con una política de Estado, diciendo que había que mejorar los juicios de corrupción, nombramos peritos para esos casos, pero se necesita la colaboración de otros poderes y no fue posible. Hoy, los casos más mencionados, que son los de Odebrecht… Argentina no tiene todavía una ley que permita traer los acuerdos y declaraciones de otros países. Yo tengo relación con Brasil desde hace mucho años. Estuve hace un mes allá con Raquel Dodge, la nueva procuradora, y decía cómo no puedo traer los acuerdos de delación premiada. Fueron jueces a los Estados Unidos y tampoco le pueden dar esos acuerdos. Entonces, necesitamos leyes.

El juez federal de Curitiba, Sergio Moro.

5) (Sobre la figura del arrepentido) En Brasil, en los Estados Unidos ha sido determinante. Pero eso requiere que haya un fiscal y una estructura de investigación independiente, y ninguna de esas dos cosas hay en Argentina. Si uno tiene eso, el fiscal puede decir "si usted me dice a quién le pagó o quien sobornó, y me trae pruebas, entonces yo le bajo la pena". Pero no sólo en materia de corrupción, en México hay experiencia en temas de narcotráfico. Es un elemento sustantivo.

6) La gente va a un servicio privado y ve el siglo XXI, y en el juzgado ve el siglo XIX. Hay un acuerdo con todos los poderes para hacer un cambio tecnológico. Lo segundo es cambiar la mentalidad de los jueces, que tienen que pensar en la gente, porque detrás de cada expediente hay personas. No se puede ser burócrata en el Poder Judicial.

El presidente de la Corte evitó profundizar el estado de su relación con Carrió

7) Cuando asumió este Gobierno, la doctora (por Carrió) me denunció. Bueno (en realidad) lo primero que tuve fue una pintada muy agresiva en la casa de mi mamá, en Rafaela, muy agresiva. Luego, a los quince días, una denuncia por enriquecimiento ilícito, y yo fui y presenté toda la documentación y las declaraciones juradas; ella fue, lo revisó, habló con el fiscal, con el juez y terminó, porque ella consintió la decisión y no apeló, eso quedó firme. Yo me sometí a la Justicia. Todas las demás cuestiones que denunció son decisiones de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Ahí hay algo muy simple: en la Corte había ministros de gran prestigio, que fueron pasando, todos ellos firmaron, los viejos y los nuevos ministros, más unas 30 personas que estuvieron en el Consejo de la Magistratura en los últimos años, ninguno vio ni objetó nada, evidentemente estamos muy tranquilos, no hay nada.

8) Lo que nunca pensé es el costado de la vida pública que tiene la Corte y es lo más traumático que uno puede tener, sobre todo cuando uno es presidente; entonces yo desde el primer momento no sólo tuve que escribir sentencias, porque empezaron con agresiones públicas; yo creo que fui la persona más atacada en los últimos 10 años, desde operaciones ilegales, lo que fue probado, la denuncia que hizo el titular de la AFIP, escuchas ilegales, presiones públicas, hemos tenido manifestaciones de gente vinculada a distintos sectores que venían y decían que los ministros de la Corte son estos, otros, hemos tenido camiones, actos donde se ridiculizaban a los ministros de la Corte, denuncias públicas.

Lorenzetti habló sobre la relación de la Corte con la Casa Rosada.

9) Pero eso forma parte del Estado de derecho que nosotros estamos construyendo. Yo dije muchas veces que nuestra generación, que nos conocemos, que sabemos qué ha pasado en los últimos 50 años Argentina y todo América Latina, porque yo hablo con todos mis colegas, y todos pensamos que el legado nuestro es terminar con esa historia, es decir, un Estado de derecho funcionado. (Consultado sobre el uso de la AFIP por parte el kirchnerismo para apretar a políticos, jueces y personalidades.

11) Después hay interpretaciones de lo que escribió Zaffaroni, porque a veces los jueces van mucho más allá. Eso se ha visto en libertades excesivas. Algunos fueron más allá y dicen que es un garantismo, pero el garantismo está en la Constitución, hay garantías y hay que respetarlas. Y otros fueron más allá y hablan de abolicionismo penal. Esto está cambiando en el mundo.

La Corte en el medio de la crítica de la sociedad por una mejora de la Justicia.

12) ¿Qué pasa en Argentina? El juez tiene que investigar, después pasa a un tribunal oral y va a la Cámara de Casación, vuelve… Como es tan lento, la sentencia no llega, por eso vienen las medidas anticipadas, que es decidir sobre la libertad de la persona, o sea, detenerlo con una prisión preventiva, sin sentencia. Lo que hizo la cámara es establecer una interpretación más rígida y restrictiva respecto a la libertad, sobre todo en casos de corrupción. Es una interpretación posible. Hay muchos casos en los que no hay una legislación, entonces los jueces ajustan las interpretaciones. Esto es normal.