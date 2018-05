Las cinco claves del encuentro entre Carrió y Vidal tras el cierre del "supermartes"

La diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, compartieron una charla en la tarde del martes en la que reconocieron que se vivieron "días difíciles" en la Argentina en las últimas semanas, pero aseguraron que Cambiemos salió "fortalecido" de la crisis.

"Más allá de la disputa del poder, las crisis o te matan o te fortalecen, y está crisis nos fortaleció", afirmó Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, durante la presentación del ciclo 2018 del Instituto Hannah Arendt, que preside desde hace 14 años, y de la que Vidal participó en calidad de entrevistada.

Carrió y Vidal se mostraron juntas después del supermartes.

A su turno, la gobernadora reconoció que "hay dificultades" y que tienen "que escuchar todo el tiempo y aprender todo el tiempo. El que crea que sabe todo está cometiendo un error y, cómo dijo hoy el Presidente, la Argentina no se divide entre Cambiemos y peronistas, sino entre los que quieren construir y destruir futuro".

Según la gobernadora, "fueron días difíciles" los que le tocó vivir al país pero remarcó que "la gente votó por un cambio profundo y vamos sostener ese cambio en la medida en la que estemos dispuestos a representarlos".

"Que el árbol no nos tape el bosque. Hay cambios que se hicieron para los que más lo necesitan que no tienen vuelta atrás", afirmó Vidal.

"Los argentinos tenemos un camino muy difícil, pero ese esfuerzo vale la pena y nos va a llevar a un lugar mejor", dijo la ex vicejefa de gobierno porteño, que remarcó que sigue eligiendo "el mejor camino posible, que no es ni ajuste feroz ni kirchnerismo".

Respecto de la discusión sobre la actualización de las tarifas de luz y de gas, Carrió apuntó que "los costos están siendo muy duros para las clases medias", y le preguntó a Vidal cómo se puede hacer para enfrentar el futuro.

La paritaria docente también se coló en el encuentro. "Después de 16 reuniones y 7 propuestas distintas seguimos sin tener paritarias en la PBA. Pero desde el principio yo me propuse que aunque no hubiera acuerdo esta demora no perjudicara a los docentes, por eso les dimos un aumento, a cuenta de la paritaria del 5% desde enero, desde el 8% a partir de abril. Y con los números de inflación de hoy estoy en condiciones de decir, ya esta tarde reunida con el equipo de Educación, Y esta tarde decidimos liquidar un 2% adicional que van a cobrar ahora en los primeros días de junio", agregó Vidal.

Los "lilitos" estuvieron presentes en la apertura del ciclo lectivo del instituto.

"Sabemos del agobio de las familias y las pymes, y del peso de las facturas, pero esto no va a ser siempre así, es un tránsito que elegimos para no hacer un ajuste brutal", dijo la gobernadora.

Y, remarcó: "Si hacíamos lo que algunos nos pedían, de hacer un ajuste de shock en los primeros seis meses, la tarifa de luz hubiera aumentado un 2.000 por ciento, y un 1.200 por ciento la del gas".

Carrió volvió a denunciar a los que considera que generaron la corrida cambiaría.

Sin embargo, dejó en claro que aunque "el camino fue lo más gradual posible, no es por eso menos duro", y volvió a llamar a intendentes municipales a que retiren los impuestos con los que se carga las facturas en los municipios. "La factura de luz gas y agua tienen que ser eso y no los impuestos de algunos vivos que quieren cobrar lo que no corresponde", aseveró.

En ese sentido, advirtió que "si se está en contra del tarifazo y se le llama tarifazo y se está a favor de bajar las tarifas en el Congreso, no se puede no sacar esos impuestos en los consejos municipales".

Al cierre del encuentro, Carrió apuntó que el país "está transitando un desierto" y que "la Argentina que soñamos va a tardar una generación en llegar" pero que "todo Cambiemos tienen que salir a defender y a comunicar lo que se ha hecho". "Vamos a tener varias de estas cosas (por las variaciones del precio del dólar) y a medida que se acerquen las elecciones, más, pero de nuestra convicción política depende plantarnos para tener República", dijo Carrió. Asimismo, afirmó que "sostener a (el presidente Mauricio) Macri es sostener la República y no se puede decir 'te apoyo a vos pero no a Macri'".