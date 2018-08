Las claves del ajuste presupuestario que impactará en la economía de 2019

El armado del Presupuesto nacional, con el ajuste en las cuentas públicas que se negoció tanto con los gobernadores como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), avanza en la Casa Rosada en algunos puntos preliminares entre ellos las modificaciones de algunos regímenes que se dictan por coparticipación federal, las transferencias de algunas responsabilidades financieras y el congelamiento de algunos fondos particulares.

El presidente Mauricio Macri ya comenzó a armar el poroteo de los ajustes.

Entre los últimos se encuentra el Fondo de Incentivo Docente con el cual la Administración Nacional compensa algunas sumas para los maestros y profesores en las diferentes provincias del país. Con esta medida, además, ya se prevé que habría una escalada en el conflicto con los gremios debido a que se mantendrá el rechazo a la convocatoria de una paritaria docente nacional que fije las bases para cada una de las provinciales. “Se va a realizar como este año, en donde se marcó un 20% por encima del salario vital, mínimo y móvil”, explicaron en la cartera de Educación, a cargo de Alejandro Finnochiaro.

Hay otros fondos que dejaran de ser coparticipables para depender directamente de la Casa Rosada y lo que se acepte invertir en cada uno de las provincias y municipios. Tal es el caso del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que funciona por goteo de coparticipación en un porcentaje dentro del mismo. Eso se buscaría modificar y se establecerá un esquema de montos fijos que tendrá a su cargo Nación. Algo similar se llevará adelante con el Fondo Solidario Sojero que distribuye el 30% de las retenciones que recauda el Estado. Ese directamente se cortará.

Ya hay un principio de acuerdo en el Gobierno para los puntos en donde se va a ajustar.

El FONAVI representa cerca de $25.000 millones y el Fondo Sojero unos $29.000. “De algún lado tiene que salir uno de los tercios de los $300.000 millones”, explican en el entorno de los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio. Incluso ya se barajaron alternativas para evitar que el ajuste recaiga sobre las grandes obras de infraestructura pactadas con organismos internacionales.

Para eso lo que se plantearía realizar es una transferencia de recursos a las provincias y que ellas sean las que desenvuelvan el dinero que llega desde Nación. La gran mayoría de esos proyectos se encuentran en el ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich. En las que si se habrá una poda son las que realiza la cartera del interior, entre ellas, algunas cloacas y servicios.

El impacto real para las provincias en varios casos todavía se calcula, salvo en la provincia de Buenos Aireas en donde los números ya tienen algunas aproximaciones. La gobernadora María Eugenia Vidal sabe que tendrá que sacar de sus arcas cerca de $12.000 millones para ajustarse. A eso también se le sumarán los subsidios en las boletas de Edenor y Edesur más la tarifa social de Aysa que pasará a compartir con la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, y el ministro Frigerio.

Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerraron ayer el traspaso de dichos servicios pero sólo en materia económica y no de control aún. Si bien no se desglosó cuánto tendrá que cubrir cada uno sí se sabe que el total serán $2.000 millones en 2019, un arreglo que tanto la Gobernadora como el alcalde porteño festejaron. No será un “costo” que ambos no puedan, ni quieran hacerse cargo. Todo lo contrario “el gesto” que ambos realizaron estuvo coordinado al máximo detalle por altas fuentes de la Casa Rosada. “Los gobernadores no hicieron bien las cuesta

Las preferencias del presidente Mauricio Macri también podrían llegar a tener un ajuste, en especial el esquema de ministerios que tanto defiende incluso ante miembros muy fuertes de Cambiemos. “Se van a encontrar con carteras que sólo van a tener dinero para pagar sueldos”, afirmó una alta fuente oficial que si bien remarcó que Macri ya les dijo que no hay intención alguna de unificar ministerios a fin de año con ese escenario no sería ilógico pensar en algunas modificaciones.