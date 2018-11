Le rechazaron la jubilación a Boudou: quiénes son y cuánto nos cuestan los otros vicepresidentes

La ANSES le denegó al ex vicepresidente Amado Boudou su pensión como ex vicepresidente por estar condenado por el tráfico de influencias y la operatoria para quedarse con la ex Ciccone, la única imprenta de billetes privada del país que como consecuencia del escándalo fue estatizada. En concreto lo que reclamaba era el pago del haber mensual que se estipula en $220.000.

Cobos y Fernández de Kirchner al momento de asumir en el cargo.

Sin embargo, Boudou no es el único ex vicepresidente que la solicitó. Hay muchos que incluso la superponen con sus salarios actuales. Tal es el caso del senador nacional por la provincia de Mendoza, Julio Cobos, y del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. El primero de ellos, que acompañó en la fórmula a la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, recibe cerca de $160.000 mensuales por ese beneficio que cobró además de forma retroactiva. Desde su entorno sostuvieron que lo donó a diferentes entidades de caridad.

Néstor Kirchner junto a Daniel Scioli cuando ambos asumieron en sus funciones.

El ex gobernador de Buenos Aires, como Cobos, también recibe su pensión, además el salario que le corresponde como diputado nacional. En su caso son aproximadamente $120.000 mensuales a lo que se le agrega su dieta. El restante ex vicepresidente que cobra su pensión es quien acompañó a Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, cuya viuda recibe poco más de $160.000 mensuales.