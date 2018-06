Lifschitz recibió a Urtubey en Rosario para discutir cómo combatir el narcotráfico

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, llegó a Rosario invitado por su par de Santa Fe a fin de compartir la positiva experiencia salteña en la lucha contra el microtráfico. Posteriormente, disertó junto a Ricardo Gil Lavedra sobre Reforma de la Constitución.

Miguel Lifschitz lo recibió en casa de gobierno y dijo que organizó la reunión para aprovechar la experiencia de Salta en la lucha contra el narcotráfico señalando que ello requiere un abordaje federal y políticas de Estado, algo que Salta logró desde 2014. “Yo mismo he cambiado mi posición respecto de este tema” y agregó: “Tenemos que aportar desde la Provincia a la resolución de este tema. Salta es un ejemplo y es la mejor experiencia”.

Los gobernadores discutieron las políticas para combatir el narcotráfico.



Posteriormente, Juan Manuel Urtubey expuso la experiencia de Salta a partir de la desfederalización del delito de microtráfico destacando que "hemos adherido a esa ley hace unos años, creamos un fuero especializado, modificamos el Código Procesal Penal de la Provincia y hemos generado una agenda de trabajo muy interesante".

En una mesa de trabajo denominada “Acciones contra el narcotráfico en la provincia de Salta”, el gobernador Urtubey explicó las medidas adoptadas y entre ellas citó la ley provincial 7782 del año 2013 y la ley de flagrancia a partir de las cuales se incrementó el personal policial afectado a la lucha contra las drogas. También destacó la creación de la Agencia Antidrogas que establece la coordinación entre la policía, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia y la vinculación con organismos internacionales además de implementar canales de denuncia.

En ese sentido, Urtubey consideró que la principal objeción que recibió y sigue recibiendo la desfederalización es la articulación entre Justicia federal y provincial entendiendo que ello se generó a partir de la muy mala experiencia de Buenos Aires en este tema.

“El impacto, en términos sociales, en solo tres años, ha sido una reducción importante de hechos violentos” y explicó que la reforma del Código Procesal Penal que adoptó el sistema acusatorio permitió incrementar fiscales y jueces tanto en el ámbito federal como provincial. Contando actualmente con 29 fiscales y 42 jueces provinciales. y un significativo incremento de las denuncias anónimas que en los últimos dos años y medio sumaron en la capital salteña 3159, y en el interior 1235, además de las descartadas por la agencia que fueron 480 lo que suma un total de 4873.

El Gobernador de Salta consideró que, a partir de la participación de la Justicia provincial, la evolución de la lucha contra el microtráfico permitió que 775 domicilios fueran allanados, se hicieran 5600 procedimientos en la vía pública, 1311 personas detenidos y 6998 demoradas a lo que se suman 303592 dosis incautadas de cocaína y 547622 de marihuana.

“La discusión es trascendente, lo más fácil es no hacer nada”, manifestó Urtubey remarcando que, “a la corta o a la larga, la desfederalización va ser norma”.

“La Argentina dejó de ser país de tránsito. A nosotros nos ha generado un gran resultado” remarcó el gobernador indicando que “es una pelea que hay que dar” y que hoy es “el principal problema social”.

Urtubey puntualizó que "estamos teniendo una buena experiencia, ha bajado mucho la presión de lo que significa la venta minorista de drogas y el gran desafío es sostener esos niveles de eficiencia" y consideró como clave "la adecuada articulación entre las autoridades provinciales y las nacionales, particularmente en materia judicial".

“El ciudadano no sabe de quién es la competencia y nos exige a nosotros -Gobierno provincial- que nos hagamos cargo de sus problemas”, finalizó el gobernador de Salta y se dirigieron a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, adonde fueron recibidos por el decano Marcelo Vedrovnik. Allí, Urtubey integró un panel junto al jurista Ricardo Gil Lavedra en el marco de la Jornada sobre Reformas Constitucionales.

Urtubey recordó que, más a allá de su tarea como gobernador, es docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Salta “donde hablamos sobre la necesidad de tener marcos normativos que garanticen la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los derechos".

El Gobernador de Salta consideró que la reforma de la Constitución de Santa Fe, es bastante más amplia que la posibilidad de reelección o no, independientemente de que Santa Fe y Mendoza son las dos únicas provincias que no tienen habilitadas las reelecciones y “eso, a mi juicio, realmente es inconveniente".

Para Urtubey "hay cosas muy interesantes que se están discutiendo y es una buena oportunidad para que se puedan plantear".

"En las provincias argentinas tuvimos toda una camada de reformas, luego de recuperada la democracia, algunas inclusive posteriores al 94 y me parece que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta más allá de las cuestiones de la política, del poder; cuestiones vinculadas a nuevos derechos" indicó el gobernador salteño.