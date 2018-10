Lilita no romperá Cambiemos pero pone plazo y apunta todos los cañones a depurarlo

Lilita, contrario a lo que todos creen, no se encuentra enojada. Sino decepcionada. Pero no por eso romperá con la coalición gobernante. Eso sí; le dará dos meses de gracia a Macri para que "depure" a Cambiemos.

En los últimos días el matrimonio político del presidente Mauricio Macri con la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió sufrió una de las crisis más fuertes desde que se concretó la unión en 2015. Y como sucede en algunas parejas el motivo fue un tercero en discordia. Siempre será la misma persona, alguien que Lilita quiere sacar del seno de Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015: el presidente de Boca y operador judicial del PRO, Daniel Angelici.

En menos cinco días Lilita sumó tres noticias que prepararon el terreno para que le mande un ultimátum al jefe de Estado: tiene dos meses para que cambien ciertas prácticas o ella se irá. En su entorno hay bronca por cómo se interpretaron las palabras de ella; Carrió se encargó de remarcarles a sus más cercanos colaboradores que Cambiemos no se encuentra en riesgo y que no evalúa la posibilidad de romper relaciones con Macri.

Carrió volvió a salir a marcarle la cancha no sólo a Macri sino a Peña.

“No va a romper. Está tratando de enderezar Cambiemos que anda con algunas averías judiciales”, le dijo a Big Bang uno de los colaboradores más cercanos de Lilita. Es que si de ella dependiera, según contaron, sacaría a todo el angelicismo de la Casa Rosada y alrededores. En ese sentido se expresó en los últimos días y no, cómo procuraron dar a entender diferentes emisarios extra partidarios, de que se trata del primer capítulo de una ruptura. “No hay chances, pero cero, de que se rompa con Cambiemos. Sólo hay diferencias que se tienen que resolver cuanto antes”, agregó otro “lilito” que estuvo con Carrió en contacto durante todo el fin de semana.

La línea de tiempo que detonó con la nueva exposición de la interna que mantiene con algunos sectores de la Casa Rosada a la que se le agregó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien aprovechó a “devolverle las gentilezas” por no haber defendido aún más al ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El lunes de la semana pasada almorzó con el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli para que le adelante algunos de los cambios que iba a realizar en el organismo recaudador. Ahí fue cuando, tal y como publicó PERFIL, se enteró de que tres funcionarios de su entorno iban a ser “desplazados” por una “renovación de procesos”. Menos de 24 horas después, el martes, vio como el peronismo en todo su arco (kirchnerista y no kirchnerista) vació la comisión de monitoreo del Ministerio Público Fiscal para evitar que asuma su presidencia.

Macri y Carrió hablarán en la semana para ponerle paños fríos al asunto.

El miércoles llegó a sus manos la noticia de que el ex presidente Carlos Menem iba a poder esquivar una condena en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador (cosa que finalmente ocurrió el jueves) y escuchó como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, daba su opinión sobre las prisiones preventivas. “Detrás de todo hay una misma mano. No existen las casualidades”, le contó a su equipo ese mismo día.

Cuando se terminó de enterar que los funcionarios desplazados de la AFIP tuvo fuertes indicios de que se encontraba ligado a la demora del organismo para enviar la documentación sobre IECSA que solicitó el juez federal Claudio Bonadio en la investigación que lleva adelante por los cuadernos de Oscar Centeno; para ella eso es una señal de complicidad para la búsqueda de la impunidad.

Y en el centro de todo ese esquema ve nuevamente a Angelici como el orquestador. Como siempre desde diciembre de 2015. Pero ahora tiene un aliado que comenzó a desplazar al Tano en la mesa judicial y que se caracterizó por estar fuera del país durante toda esta semana: el parlamentario del Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.