Los audios y mensajes que incriminan al intendente de Río Grande acusado de abuso sexual

Gustavo Melella, intendente de la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego) es eje de un explosivo escándalo luego de haber sido denunciado judicialmente por pedirle favores sexuales a dos hombres a cambio de darles trabajo.

Las dos víctimas, Alfredo Suasnábar (albañil de 55 años) y Damián Rivas (carpintero de 48) refirieron haberle pedido empleo al jefe comunal durante una visita oficial a su barrio.

De acuerdo a Infobae, Melella les pidió sus números de teléfono y, desde aquel entonces, comenzó a acosarlos con mensajes de contenido sexual.

Melella acusó una "campaña sucia" en su contra.

"Me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene. Siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle", declaró Rivas.

Uno de los chats entre Melella y uno de sus colaboradores. (Fuente: Infobae)

Suasnábar, por su parte, no sólo fue perseguido por vía telefónica sino que Melella lo abusó físicamente. "Me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas", explicó.

Mientras tanto, Hugo Moya, ex custodio del intendente ofreció un testimonio en el cual aseguró que solía transportar a hombres hasta el domicilio y al despacho del intendente, donde siempre permanecían alrededor de 45 minutos.

Audios incriminantes

Infobae además difundió varios mensajes de audio en los que el intendente parece negociar con colaboradores para que recluten obreros con fines sexuales.

Alfredo Suasnábar, uno de los denunciantes.

"Hablé hace un rato. Están en Gallegos porque ya la frontera cierra no iban a poder cruzar toda la frontera y la barcaza. Así que llegarán mañana. Yo después te voy a decir en qué empresa los recomendé. Por ahí van a tener que esperar tres, cuatro días para empezar. Ya igual estoy pensando en otra cosa que les podemos hacer para que vayan laburando", le señala a un interlocutor.

En otro mensaje, mucho más explícito, pregunta "¿Cuántos son los que me van a coger?" y le señala instrucciones a su contacto. "Vos tenés que decirles que, para que estén mejor, esos dos me tienen que dar", señala Melella.

El descargo

Mientras tanto, a través de una publicación en sus redes sociales, el intendente se puso "a disposición" de las autoridades judiciales y denunció una "campaña sucia" en su contra basada en "prejuicios, discriminación y cuestiones de la vida privada".

"En todas las encuestas aparezco con una amplia ventaja sobre cualquier otro candidato", señaló en relación a las futuras elecciones para la gobernación de Tierra del Fuego. "En algunas duplico la intención de voto sobre el segundo. Ese es el verdadero motivo de estos ataques".