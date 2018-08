Los dos escenarios que evalúa Larreta para no tener que cerrar el Casino de Puerto Madero

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sabe que tendrá que llevar adelante un ajuste de las cuentas públicas de cara al 2019. En ese marco, en el que ya calcula de mínima una merma de cerca de $10.000 millones, una de las nuevas fuentes de ingresos con la que contó llega a su fin; se trata del Casino flotante de Puerto Madero cuya concesión vence el año que viene.

Con el control del juego, que recibió formalmente a mediados del año pasado, la Ciudad comenzó a recaudar la totalidad del canon que pagan tanto el barco como las máquinas traga monedas del Hipódromo de Palermo. Para el 2018 se calcula que por ese ítem solamente ingresaran, de acuerdo al Presupuesto que elaboró el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Martín Mura, $3.000 millones de pesos. A eso se le debe sumar los $200 millones anuales que pagan las sociedades que explotan ambos lugares por la moratoria de Ingresos Brutos y cerca de $1.200 millones anuales por dicho impuesto.

El Casino Flotante de Puerto Madero cuya concesión vence en 2019.

La suma de más de $4.000 millones lo que, para poner en contexto, equivale a las transferencias que debe hacer el erario porteño para financiar la tarifa de la red de subterráneos. De todo ese monto al menos un tercio es lo que se recibe por el Casino. Por ese motivo el alcalde porteño ya tomó la decisión de no cerrarlo el año que viene cuando venza la concesión. “Es mucho dinero en una època en donde todos los recursos cuentan. Cerrarlo no se va a cerrar”, le dijo a Big Bang una alta fuente oficial.

El escenario entonces plantea dos opciones. La primera es la que Rodríguez Larreta le pidió al titular de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Martín García Santillán, que encuentre alguna forma de poder renovar la concesión o de las máquinas principalmente. “Es el tema pendiente después de Presupuesto”, se sinceraron fuentes del organismo consultadas al respecto pero negaron que exista dicho pedido de forma oficial.

El jefe de Gobierno porteño junto al ministro de Hacienda y Finanzas

En concreto Rodríguez Larreta quiere ir hacia un sistema parecido al que rige en la provincia de Buenos Aires en donde el paño (la ruleta y los juegos de cartas) son estatales y lo que se licita son las máquinas tragamonedas que es en donde más dinero se mueve. Fuentes del sector sostuvieron que ese esquema no sería tan rentable pero es más preferible, para las cuentas de la Ciudad,

La segunda opción sería estatizar el barco algo que en el Gobierno por ahora no quieren saber mucho debido a que para eso necesitan además ampliar la planta de empleados públicos de LOTBA. En la oposición manifiestan que el la ley con la cual se creó dicho organismo “tenía varios grises” por lo que podrían tener la forma desde el Gobierno de hacerlo.

“Nosotros estamos a favor de la estatización pero no de la concesión. El radicalismo no va a acompañar que se le de el Casino a un privado”, le dijo a Big Bang el presidente del radicalismo porteño, Guillermo De Maya, quien remarcó que Rodríguez Larreta debería, si quiere profundizar Cambiemos en la Ciudad, sentarse a dialogar la medida que se va a tomar con dicho partido y no terminar con un acuerdo con el peronismo. “Pero al margen de esa cuestión lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar fuerte en la prevención y lucha de la ludopatía porque en tiempo de crisis son muchos los que piensan que con una máquina se pueden salvar y entran en un círculo vicioso”, agregó.

Desde la empresa mayoritaria en su control, Cirsa, no respondieron ante la consulta de este medio. Esa empresa supo esta asociada en el barco con el empresario patagónico que se encuentra detenido, Cristóbal López, que vendió su participación allí como en el Hipódromo en 2016. Un dato de color es que el juzgado federal de Julían Ercolini tuvo que habilitar que se le permitan realizar dichos pagos ya que todas las cuentas del empresario se encuentran embargadas como consecuencia de lo que sucedió con la evasión y retención fiscal que realizaron las empresas del Grupo Indalo.