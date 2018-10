Los extranjeros que quieren deportar niegan haber participado en la protesta: "No causamos ningún tipo de daño"

Buscarán un juicio abreviado para deportarlos. Son dos venezolanos, un turco y un paraguayo, que rechazaron las acusaciones y dijeron que no estaban participando de las marchas contra el Presupuesto que se realizaron el miércoles frente al Congreso.

Mientras que el Gobierno insiste con la idea de expulsar a los cuatro extranjeros detenidos el miércoles durante las protestas por el Presupuesto 2019 en inmediaciones del Congreso de la Nación, uno de los inmigrantes detenido por el presunto delito de resistencia a la autoridad, Anil Barán, descartó haber formado parte de las protestas y aseguró que pasaba de casualidad por la avenida 9 de Julio: “Me dispararon dos veces y después me retuvieron”.

Barán, un turco que llegó al país hace dos años y reside en la provincia de Córdoba, había viajado días atrás a visitar a un amigo suyo en la ciudad de La Plata. Según explicó en declaraciones a radio Con Vos esta mañana, el miércoles viajó desde allí hacia la Capital Federal para conocer. Cuando bajó del tren en la estación de Constitución comenzó a caminar por la avenida 9 de Julio y al llegar al cruce con Humberto Primo fue detenido.

Barán, un turco que vive en Córdoba, desmintió haber participado de las protestas.

“Me dispararon dos veces y después me retuvieron en el suelo. Yo me dirigí caminando al microcentro, todavía no sabía lo complicada que estaba la situación allá, sólo veía las banderas y a la gente caminando por la 9 de julio”, relató Barán, quien está en pareja con una argentina y tiene residencia establecida en el país. “Ayer tenía un turno para retirar los papeles, estoy en argentina trabajando, pero hace un tiempo perdí mi trabajo, por eso quería aprovechar para hacer los trámites para tener mi DNI”, remarcó.

Barán dijo que no logra entender por qué fue detenido y remarcó que no cometió ningún delito. “Me parece muy injusta la detención, no hice nada. Yo voy a seguir viviendo acá en Argentina, quiero seguir con mi compañera viviendo en Córdoba”, remarcó en declaraciones al programa “Y ahora quién podrá ayudarnos”.

En el Gobierno esperaban que la Justicia active rápido el proceso de juicio abreviado no sólo contra Barán, sino también contra dos venezolanos y un paraguayo que fueron detenidos el miércoles. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que la Dirección de Migraciones iniciaría el proceso para la deportación, aunque eso quedará sujeto a lo que defina la Justicia contravensional.

“Esperamos deportarlos lo antes posible”, remarcó Frigerio. Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó que “lo más probable es que los extranjeros sean expulsados del país”.

Los venezolanos son dos hermanos, Víctor y Felipe Puleo Artigas, viven en Buenos Aires y uno de ellos (Víctor) tiene un hijo de 11 meses. Felipe, en tanto, está por ser padre dentro de un mes. En un comunicado difundido esta mañana rechazaron las acusaciones y remarcaron: “Nos ponemos a la orden de las instituciones argentinas y sus leyes, a quienes pedimos la oportunidad de demostrar con pruebas fehacientes nuestra integridad como ciudadanos y desmentir las difamaciones e injurias que atentan contra nosotros”.

El comunicado difundido por los hermanos Puleo.

Además, desmintieron ser funcionarios de los servicios de inteligencia venezolanos, tal como se difundió ayer. “No tenemos ni hemos tenido relación alguna con el gobierno de Chávez y/o Maduro”, aclara del comunicado, que remarca: “Pedimos disculpas a la sociedad argentina y a la comunidad venezolana por las incomodidades ocasionadas”.

Según pudo averiguar BigBang, uno de los venezolanos trabaja en un parripollo, y el otro reparte volantes. No les interesa mayormente la política, aunque son opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Todo lo contrario de cierta fantasiosa versión que los sindicó como agentes de inteligencia del gobierno venezolano. Viven cerca del Congreso y quedaron en medio de los disturbios cuando Felipe intentó levantar su moto, que uno de los manifestantes había tirado al suelo en su huida. Ahora están preocupados, tratando de aclarar su situación lo más pronto posible.