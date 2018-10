Macri agradeció a los argentinos que "ponen el hombro" y reveló qué lo puede dejar "sin dormir"

El presidente Mauricio Macri agradeció a los argentinos “el enorme esfuerzo que están haciendo”. “Están bancando semejante depreciación del tipo de cambio y la devaluación que hemos sufrido”, aseguró en declaraciones a una radio de La Rioja. Cuestionó hechos de corrupción y hasta se refirió a un partido de fútbol que lo tiene nervioso.

El mandatario aseguró que es el primero en saber el enorme esfuerzo que realizan los argentinos: “Han puesto el hombro y están bancando semejante depreciación del tipo de cambio y la devaluación que hemos sufrido, que ha traído de vuelta un rebote de la inflación y eso nos afecta a todos, pero especialmente a los que menos tienen”.

En declaraciones a FM La Meca, de La Rioja, Macri sostuvo que el Gobierno está sentando “bases sólidas”. “Es el único camino por el que vamos a construir un futuro mejor para nuestros hijos, con bases sólidas”, agregó el jefe de Estado. En este sentido, analizó el presente económico y destacó que “nos agarró la peor sequía de la historia”. “Después vinieron los cuadernos, que en términos de futuro es algo muy bueno, pero en el corto plazo complicó el financiamiento externo”, justificó.

El presidente agradeció a los argentinos por poner el hombro.

“Estamos viviendo un proceso donde se nos cortó el crédito con el mundo a los países emergentes y Argentina era el que más mangaba para tapar el agujero fiscal”, agregó Macri. “Me encantaría que esto fuese más rápido, pero las cosas en serio, las que cuestan, no se hacen de un día para el otro”, remarcó el presidente, que indicó que no se puede construir en dos años “lo que no se hizo en 70”.

QUÉ LO PONE NERVIOSO

Macri comenzó la entrevista dialogando sobre fútbol y reveló los nervios que siente ante la posibilidad de que Boca y River se enfrenten por la final de la Copa Libertadores. Dijo que prefiere que gane un equipo brasilero en la semifinal para evitar que la final sea entre los eternos rivales. “Prefiero que gane un brasilero y no tener esa final, porque tres semanas de no dormir es mucho. Es una locura la presión que se va a ser eso”, remarcó.

“El que pierde tarda 20 años en recuperarse, se juega mucho en esa final. Sería mejor que uno de los dos que vaya a la final, sea brasileño, porque los hinchas de Boca y River sino quedamos de cama”, disparó el mandatario.