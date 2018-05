Macri celebró el Día del Trabajador con bomberos voluntarios, a tres cuadras de Olivos

Alejado del sindicalismo y rodeado de sirenas y autobombas. Así pasó el Día del Trabajador el presidente Mauricio Macri, quien visitó esta mañana el cuartel de Bomberos Voluntarios en Vicente López, a tres cuadras de la Residencia de Olivos, a donde regresó ayer tras pasar el fin de semana en Chapadmalal.

El panorama fue completamente distinto al del año pasado, cuando Macri protagonizó un acto en el microestadio de Ferro, junto al sindicalismo cercano a la Casa Rosada y las 62 Organizaciones Peronistas, encabezado por el fallecido Gerardo “Momo” Venegas. Ahora, el mandatario evitó mostrarse con el gremialismo, en un momento de duras críticas hacia el Gobierno.

Por eso, recurrió a una fugaz visita por el cuartel de bomberos ubicado sobre la avenida Maipú, a donde llegó junto a su primo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri. El presidente llevó facturas, mientras que el jefe comunal aportó los sándwiches de miga. Un hombre que participó del encuentro le contó a BigBang que no se habló de política, ni se tocó el tema de los aumentos tarifarios de los últimos días. “Sólo se habló de la temática bomberil”, comentaron.

Macri llegó en auto y compartió una media hora con los nueve bomberos que se encontraban de guardia por la mañana. “Les deseo a todos los argentinos un feliz día del trabajador”, dijo luego en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde instó a “seguir construyendo juntos la Argentina que soñamos”.

“Charlamos del tema de los bomberos, cómo es la vida, los distintos servicios que afrontamos. Nada que no sea de bomberos, no hablamos del tema tarifas, no hablamos de política, se interesó del tema bomberos”, contó a BigBang el segundo jefe del departamento de Bomberos Voluntarios de Vicente López, Victorio Salvia.

Macri compartió esta imagen en su cuenta de Facebook.

En este sentido, Salvia agregó que fue una “visita sorpresiva”, y que no esperaban el encuentro con el mandatario. Fue muy distendido, muy ameno y cordial. Estuvo un rato largo. Nunca nos había visitado un presidente”, lanzó el bombero del cuartel ubicado apenas a 300 metros de la Quinta de Olivos, que presta servicio hace 85 años.