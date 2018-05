Macri culpó a la "mochila del Estado" por el andar actual del país

Después de las semanas más difíciles desde que el presidente Mauricio Macri asumió la presidencia, se llevó adelante una nueva reunión de Gabinete ampliado que lo tuvo como principal orador y que, a diferencia de ocasiones anteriores, generó impactos positivos y otros negativos.

Con duras críticas hacia diferentes sectores de la oposición y al sector privado, Macri puso en el foco la necesidad de cambiar cuanto antes el esquema del Estado. "El sector privado es sano, el problema es el Estado que se volvió una mochila para el privado", dijo ante la atenta mirada del auditorio del Centro Cultural Kirchner (CCK) que, según relataron los presentes, se encontró con menos concurrencia que en otras reuniones similares.

Macri durante su exposición en el Gabinete ampliado en el CCK.

Durante su discurso, Macri se centró en algunos conceptos básicos: el foco en el sector privado, los indicadores de crecimiento económico con 13 de 15 rubros en crecimiento; una cuenta corriente en orden y con una gran dinámica de desarrollo. "Nos bajó el mismo discurso de siempre. Lo que reforzó la mirada de muchos", expresaron.

Frigerio y su mapa político en donde explicó cómo tiene que hacer Cambiemos para crecer.

Además de Macri, también expusieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior, Obra Pública, y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne. En uno de los pasajes, Frigerio mostró un mapa con las estimaciones de cara a las elecciones del 2019 del cual sacó tres conclusiones. La primera es que Macri se encuentra en 40% de intención de voto; la segunda es que el peronismo dialoguista con Pichetto y Urtubey a la cabeza, para el Ejecutivo, tiene un piso de unos 20 puntos con la posibilidad de crecer hasta 25; y la tercera es que el kircnerismo ahora se encuentra clavado en 20 puntos sin la posibilidad de crecimiento. "Dependemos más de mirar la cancha contraria que la nuestra. Porque vamos a llegar a las elecciones con todos los indicadores negativos", analizó uno de los asistentes dentro de los cuales hubo funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Peña, por su parte, cargó contra lo que muestran los medios de comunicación sobre la realidad del país.

Peña, por su parte, manifestó que los timbreos tienen que seguir siendo el principal foco de cercanía y que en ellos "los vecinos les cuentan una realidad que no tiene nada que ver con lo que publican los diferentes medios de comunicación". Para muchos esa frase dejó entrever que la pelea por el discurso será uno de los ejes centrales de aquí al 2019.

Dujovne explicó también cómo es el nuevo funcionamiento de coordinación con los últimos cambios.

No todo fue color de rosa. Hubo varios funcionarios de segunda y tercera línea que salieron con algunas caras largas, no preocupados pero sí decepcionados porque esperaban una reacción más contundente por parte de la plana mayor de la Rosada. "Es como cuando mirás a la azafata cuando hay turbulencia en el vuelo. Si se ríe y sigue sirviendo bebidas te quedas tranquilo de que ahí no pasa nada. Ahora, si sale corriendo a la cabina sabes que algo pasa. Esa impresión se dio hoy", graficó uno de los asistentes.