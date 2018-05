Macri defendió los tarifazos y le pidió al peronismo que "no se deje convencer por las locuras de Cristina"

El presidente realizó un anuncio junto al ministro de Producción y le dedicó un duro mensaje a la oposición. Llamó al dialogo y reclamó que no se no vote la ley antitarifazos el miércoles, pero no mencionó la posibilidad de un veto.

El presidente Mauricio Macri difundió un mensaje hoy en donde llamó al peronismo "dialoguista" a que cambie de postura con respecto al proyecto que se debatirá el miércoles en la Cámara Alta y que frena el aumento de las tarifas de luz, gas y agua. "No se dejen convencer por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner", afirmó el mandatario después de explicar que el Congreso no tienen competencias en la política tarifaria, que es una atribución del Ejecutivo, por lo cual consideró que "la ley es anticonstitucional".

El anuncio, que fue grabado momento antes de ser emitido, contó con la presencia del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien lanzará una página web y un sistema de facilidades para controlar el consumo hogareño de energía. Asimismo se sostuvo que se buscarán dar incentivos para cambiar las lámparas de cada casa por LED's.

"En todas las reuniones que tengo escucho sobre la importancia de reducir el déficit fiscal. Sin embargo no he escuchado una sola propuesta que vaya en ese sentido. Las leyes mágicas que suenan bien y que retrotraen el precio de las tarifas a 2017 pero solo acrecientan el agujero fiscal que tenemos. Les pido a los senadores peronistas que no voten una ley inconstitucional" , prosiguió Macri que no hizo alusión durante todo el discurso a la posibilidad de vetar la ley de ser aprobada por el Senado.

Macri durante su último anuncio en Vaca Muerte antes de la corrida cambiaria.

"Hay que consumir de forma más eficiente. Mientras se está dando el debate en la tarifas el consumo de los hogares sigue aumentando. Por eso, es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos que nos permitan consumir de forma más eficiente" , afirmó el Presidente para luego anunciar una plataforma digital "Cambia el foco".

Macri también sentó las bases de las dos cuestiones en las que centrará su discurso en política energética: Vaca Muerta y las inversiones de las distribuidoras. "Vamos a seguir dándole impulso a Vaca Muerta un proyecto del que me ocupe personalmente. Vamos a ocuparnos de las empresas distribuidoras para que midan bien el consumo y hagan las obras de infraestructura", agregó.