Macri ratificó el veto a la ley: "Si no la vetábamos, teníamos que dejar de pagar las AUH y las jubilaciones"

El presidente Mauricio Macri rompió el silencio después de anunciar el veto a la ley que buscó retrotraer el aumento de las tarifas de luz, gas y agua en la provincia de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. "Si ya ha sido vetada. Era una cosa anunciada, como dijo la doctora Carrió anoche. Esta ley nació sin saber cómo estaba financiada, los que la han votado no dijo de dónde salen los recursos", manifestó Macri en conferencia de prensa. El Presidente dijo que para cumplir con el proyecto que aprobaron se tendrían que dejar de pagar las asignaciones universales por hijo, las jubilaciones, y parte de las pensiones como así también la totalidad de la obra pública en curso.

La conferencia de prensa en donde Macri confirmó el veo a la ley de tarifas.

"La verdad que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente sin ver cómo. No se le puede mentir a la gente. A qué presidente le puede gustar darle la mala noticia de aumentar las tarifas. Los proyectos de energía que les hablé van a consumir más energía que toda la provincia de Salta", afirmó luego de enumerar las obras de infraestructura que se realizan en dicha provincia. "El futuro está ligado a tener energía. Por eso hicimos lo que teníamos que hacer en estos meses. Nos hemos alejado de ese abismo que era el diciembre de 2015, que era con cepo, con default, alejado del mundo, sin reservas", apuntó.

Macri le volvió a pedir a la oposición, y en especial al peronismo, que comience a actuar de una “forma más responsable” . A su vez, le apuntó a la CGT. "Es importante que la CGT se sume también a eso. Porque hace un paro ¿y qué cambió? Tienen que entender eso", remarcó el mandatario.

"Siempre me dicen que uso palabras viejas, pero esa es antigua. Fue medio extraña", dijo en toco jocoso Macri al ser consultado sobre cuando la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, lo tildó de "machirulo" cuando en un mensaje a la ciudadanía el jefe de Estado le pidió al peronismo que no se deje conducir por "las locuras" de la legisladora.