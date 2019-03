El presidente reveló que su padre "se vio extorsionado", aunque le apuntó al kirchnerismo. Además, criticó a la ex presidenta y lanzó fuertes declaraciones sobre Roberto Lavagna.

Macri, recargado: acusó a su padre, apuntó contra Cristina y les bajó el precio a Lavagna y a Tinelli

El presidente Mauricio Macri relató que Franco Macri cometió delitos por formar parte de un esquema "extorsivo". Dijo que su padre, fallecido el 2 de marzo pasado, “era parte de un sistema” y que “se vio extorsionado por el kirchnerismo”. En una entrevista con Luis Majul, el mandatario criticó a Roberto Lavagna y disparó contra Cristina Kirchner: “Ella no está bien”.

A dos semanas de la muerte de Franco Macri, el presidente dijo que su padre “fue presionado por el kirchnerismo” y que “para trabajar había que pagar”. “Es un delito, cada uno tiene que hacerse cargo”, dijo el mandatario en relación a la investigación por supuesta corrupción por la causa de los cuadernos, a donde su padre fue citado a declarar el año pasado pero no asistió por su delicado estado de salud.

Macri dijo que su papá cometió un delito y que “cada uno se tiene que hacer cargo”, aunque “también es parte de una Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa”.

MÁS GRIETA: DURO CONTRA CRISTINA

Durante la entrevista con Luis Majul en La Cornisa, el presidente le apuntó a Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo que la ex presidenta “no está bien”, y que “es una persona que niega la realidad”. “Le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo, no somos culpables nosotros de que haya adquirido hoteles, que haya hecho contratos con el Estado”, aseguró.

El presidente dijo que no vio el video que difundió Cristina el jueves pasado donde criticaba a la Justicia por el deterioro en la salud de su hija Florencia, que está siendo sometida a un tratamiento médico en Cuba. “Ella no cuidó a sus hijos involucrándolos en esto, es un disparate, no ayuda con sus visiones de realismo mágico”, agregó.

Macri además dijo que “el mundo está esperando si los argentinos seguimos creyendo en soluciones mágicas o en el trabajo”.

CRÍTICAS A LAVAGNA

Macri tampoco se guardó críticas hacia Roberto Lavagna, cuyo nombre comenzó a resonar fuerte desde principios de año como posible candidato presidencial. Cruzó al economista y dijo que “habiendo estado en todos los gobiernos y que hoy tengamos problemas estructurales y no tengamos moneda debería hacer una autocrítica”.

Además, recordó que “la renegociación de la deuda fue malísima” y que dejó en default al 26 por ciento de los acreedores. “Él puso retenciones al campo, con él venía destruyéndose el sistema energético, cada uno hace un recorte de lo que lo favorece: háganse cargo, gobernaron todas estas décadas y no resolvieron problemas estructurales de los argentinos”.