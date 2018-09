Macri se reunirá este sábado con su "mesa chica" en Olivos para definir los cambios a seguir

La crisis cambiaria, sobre todo la abrupta escalada del dólar en las últimas 48 horas, puso en un estado total de nervios a un sector del Gobierno. La suba del billete estadounidense comenzó luego de que Mauricio Macri anunciara que el Gobierno solicitó al FMI adelantar “todos los fondos necesarios” para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo.

Esto, sin embargo, no despejó las dudas de los mercados y la moneda gringa se incrementó $ 3,7, con una imparable escalada de 8%, el mayor aumento de la era Macri. El anuncio del jefe de Estado no solo no bastó para evitar la drástica suba del dólar, sino que el incremento siguió durante el último jueves superando la barrera de los 40 pesos.

Sin ir más lejos, luego de que el Banco Central saliera a subastar US$ 500 millones, para finalmente vender US$ 330 millones, el dólar cerró a $ 38,20 en el Banco Nación el jueves, después de que superara los 41 pesos en el mercado mayorista y alcanzara la barrera de los $42 en el minorista.

En este panorama, y a la espera de las medidas que anunciará este mismo lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente convocó a una reunión de la mesa chica para este mismo sábado en la Quinta presidencial de Olivos para definir los cambios que se aproximan.

De la reunión participarán, entre otros, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en medio de los rumores de su posible salida del Gobierno.

El feroz aumento de la divisa estadounidense trajo consigo el temor y la desconfianza en los mercados. Por esta razón, la reunión en Olivos tiene como objetivo lograr recuperar la confianza. Un sector sostiene que el jefe de Estado tiene que dar una muestra de "volumen político", que es lo que esperan los mercados el lunes.

¿A qué se refieren? A la posible renuncia de Marcos Peña y a la posibilidad de que se hicieran cambios en el Gabinete tras una jornada caliente por la suba del dólar. "Todos somos prescindibles, pero no sentimos hoy que el corazón del problema pase por ahí. Es una decisión del Presidente, pero hoy no lo piensa", había asegurado Peña durante las últimas horas del jueves.

El mercado está esperando las medidas fiscales que prometió Dujovne, las cuales dará a conocer el lunes. La bolsa y los bancos buscan saber de qué se tratan estos anuncios económicos para ver cómo jugar sus cartas. La realidad es que el problema de la economía del país es político y de ahí surge una pregunta: ¿Hasta qué punto Macri está dispuesto en hacer cambios políticos?

Lo cierto es que el presidente no quiere a echar a Marcos Peña, insiste que es una pieza clave en su gobierno. Pero este sábado analizará qué hacer con el gabinete. Desde hace unos meses, circula la versión de que el primer mandatario puede reducir el mismo de 22 a 12 ministerios, sacando del juego a Agricultura, Turismo y Ambiente, y pasándolas a secretarías.

Lo que le piden los mercados al presidente es un ministro de Economía fuerte, alguien que demuestre que tiene el control del rumbo de la economía para bien o para mal. Le piden que les de capacidad de firma a Gustavo Lopetegui y a Mario Quintana, para que tengan responsabilidad política y no solo que opinen a través de la pantalla de un Excel.

De esta manera, Macri va a convocar a los gobernadores de todas las provincias, aunque ya estuvo reunido con un par, para mostrarse con los dirigentes y cumplir con las metas propuestas por el Fondo. Al mismo tiempo, el líder de Cambiemos buscará demostrar que la política lo acompaña en su intención de bajar aún más el déficit. La realidad es que el dólar no va a variar por debajo o encima de los $40. Lo que va a provocar que los precios se modifiquen en las próxima horas.