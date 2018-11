Macri, sobre el superescándalo: "Lo que pasó el fin de semana fue muy frustrante"

Mauricio Macri pidió “rechazar a los violentos y las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias”, durante un anuncio junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano. Calificó de “bochorno” los episodios ocurridos durante el fin de semana en la previa del superclásico entre River y Boca.

El presidente pidió “ir a fondo" a pesar de que el juez sólo tipificó al delito como “contravención”, y puntualizó, al tiempo que indicó que “lo que pasó el fin de semana fue muy frustrante”. Según Macri, los hechos del fin de semana no contribuyeron al “esfuerzo” para “ayudar a poner a la Argentina en otro lugar”.

Macri junto a Bullrich y Garavano.

"Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros como ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia", agregó el mandatario.

"Todavía tenemos una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, tirar piedras, agredir, violentar. Claramente esto no es aceptable, bajo ningún concepto", puntualizó Macri en un anuncio de poco más de diez minutos. "Es una locura militarizar toda la ciudad por un espectáculo deportivo", recalcó.

"El jefe de Gobierno de la Ciudad, como responsable, ya está estudiando y perfeccionando para el día que se organice el partido. Cómo puede ser que en horas las 23 personas que la Policía detuvo el sábado, a las horas estén libres. Lo mismo pasó en el Congreso. No entiendo cómo puede haber dirigentes que avalen esto y no salgan de manera unánime a decir que esta no es la forma", agregó el presidente. "No entiendo cómo alguien puede pensar que está bien escupir".

Además, el presidente anunció que el Gobierno envió una ley de "barrabravas" para "ayuda ra que ningún fiscal ni juez se equivoque cuando tipifique el tipo de delito" y actuar con "mayor claridad y contundencia", para "ayudar a actuar a las fuerzas de seguridad". "Espero que frente a este bochorno la podamos aprobar, la hemos incluido en extraordinarias".

Al respecto, la ministra de Seguridad detalló que el proyecto busca tipificar como delitos penales las "conductas violentas" que hoy son consideradas como contravenciones. "Aleja a las personas que tienen prohibición de entrada a los estadios. Si se hubiese votado, estos 300 barras que estaban por entrar, en vez de estar en alrededores de la cancha, hubieran estado en comisarías". "El objetivo es generar conductas tipificadas como delitos penales con sanciones claras y aislamiento, lejos de las canchas, a todos los que tienen prohibición de entrada", remarcó Bullrich.

[NOTICIA EN DESARROLLO]