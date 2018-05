Macri, sus ocho vetos y el decreto por la ley "antitarifazo" que dejó firmado antes de irse a dormir

El gobierno del presidente Mauricio Macri anunció que vetará la ley antitarifazo (que retrotrar los valores de los servicios públicos a fines de 2017) aprobada anoche por el Senado. De hecho, el presidente dejó el decreto firmado antes de irse a dormir. Cuando lo haga efectivo, será el octavo de Macri, entre reprobaciones totales y parciales.

El veto es una atribución del Poder Ejecutivo a través del cual el presidente puede rechazar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación.

De esta manera, el mandatario puede rechazar un proyecto hasta 10 días hábiles después de haber sido sancionado en el Congreso. Ese pronunciamiento debe contar con, al menos, la firma de uno de los ministros del gabinete.

El veto parcial permite que el Ejecutivo pueda objetar una parte de la norma y no su totalidad, por lo que de esta manera, el mandatario puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando esta no desvirtúe el espíritu del proyecto.

En este contexto, después de ser vetado el proyecto regresa a la primera Cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la Cámara de revisión y en ese caso, las votaciones son “nominales”.

Si en las dos Cámaras la mayoría vota de forma positiva, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado, pero si las Cámaras no están de acuerdo, el proyecto no podrá volver a debatirse ese año.

Desde que asumió, Mauricio Macri vetó totalmente cuatro leyes y otras tres de forma parcial. En 2016, el mandatario vetó la ley antidespidos que, entre otras cosas, preveía la doble indemnización por despido. Del mismo modo, también vetó un cambio a la ley de contrato de trabajo en la cual se intentó incorporar la figura del salario mínimo profesional.

Además, vetó la declaración de interés nacional de la protección de las personas portadoras de trombofilia y la expropiación del Hotel Bauen. Así mismo, de forma parcial vetó un proyecto de ley que establecía un régimen jubilatorio especial para los ex combatientes de Malvinas.

En el 2017, Macri vetó parcialmente la ley que regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia nacional y federal y el Régimen de Promoción de la Industria Naval. De hacer lo mismo con la ley de tarifas, entones será este el primer proyecto rechazado del 2018.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó totalmente 3 leyes y otras 18 de manera parcial. Entre ellas, vetó la ley del 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.