Macri y CFK, unidos por las hijas: porqué Agustina y Florencia, serán claves en la definición de las candidaturas

Tanto Agustina Macri como Florencia Kirchner dejaron entrever que prefieren que sus padres no sean candidatos. ¿Les harán caso?

¿Se hace lo que piden los hijos o vuelve el famoso refrán de “silencio que hablan los adultos”? En menos de dos semanas las hijas del presidente Mauricio Macri, Agustina, y de la ex mandataria y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, Florencia, sin intentarlo se metieron en el centro de la escena política.

Tanto Agustina, según publicó hoy el diario La Nación, como Florencia podrían actuar como cartas definitorias en las candidaturas de Macri y de Fernández de Kirchner.

La hija del mandatario por estas horas se encuentra ultimando los detalles de la compra de un departamento en Madrid, España, con la ilusión de que en enero de 2020 su padre decida instalarse allí junto a su esposa Juliana Awada y Antonia, la hija de ambos, según consignó el principal columnista política de La Nación, Carlos Pagni.

La hija cineasta del presidente compró un departamento en Madrid.

El deseo de Agustina Macri coincide también con la intención de gran parte del círculo rojo de instalar el denominado “Plan V” en relación a la postulación a la presidencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Los números de la mandataria provincial en las encuestas no sólo por ahora son mejores que los de Macri sino también superiores a los de Cristina. Si bien tanto en Presidencia como en la Provincia sostienen que no hay chances de que eso suceda, lo cierto es que las presiones si existen.

Fernández de Kirchner, por su parte, hizo que varios de sus interlocutores plantearan la duda sobre si se presentará o no debido a la salud de su hija Florencia, que se encuentra en Cuba para realizarse un tratamiento.

La menor de los Kirchner hace poco más de un mes que está en la isla en donde recibe un tratamiento por problemas relacionados a su psiquis como consecuencia de la “persecución judicial” que sufre.

Florencia Kirchner se encuentra en Cuba a la espera de su tratamiento médico.

Uno de los más cercanos operadores de Fernández de Kirchner, el parlamentario por el Mercosur Eduardo Valdés, fue quien se encargó de remarcar la posibilidad de que la ex presidenta no compita en octubre.. "Mi opinión es que no tiene ningún sentido que Cristina sea candidata si el sometimiento y el microclima en el que se tiene que mover es esta locura, este odio, esta visceralidad de citarla a ocho indagatorias en un solo día, algo que pareciera que en la Argentina se naturaliza”, manifestó Valdés en declaraciones a la prensa.

¿Los hijos determinarán las candidaturas de los dos principales contendientes en las elecciones de octubre? Resta esperar hasta junio para saberlo.