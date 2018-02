Macri y un insólito error: "Cuántos argentinos han perdido su vida en autopistas no construidas"

Mauricio Macri visitó las obras de extensión de la autopista Camino del Buen Ayre y, fiel a su estilo, en su discurso realizó chistes y cometió un furcio algo particular. El presidente destacó los beneficios en materia de seguridad que otorgará la obra y cometió un insólito error. "Cuántos argentinos han perdido la vida en rutas en todo el país, en autopistas no mantenidas o autopistas no construidas", soltó, sin darse cuenta que un automovilista no puede tener un accidente sobre una traza que aún no existe.

El recorrido por la obra fue realizado con la gobernadora María Eugenia Vidal, quien también fue víctima del humor del Presidente. "Esta obra fue planificada hace tantos años, creo que la gobernadora, que es una piba, muchachos, y es soltera, [Vidal] no había nacido", lanzó Macri, entre risas.

Macri y sus chistes, nuevamente presentes en el recorrido.

El mandatario también tuvo tiempo para criticar, de forma sutil, al kirchnerismo: "Esta obra se prometió, y se prometió, luego entró en la etapa que se ponen carteles y no avanzan. Cuánta plata se han gastado en carteles para decir que se hacía algo que en realidad no".

El Camino del Buen Ayre tendrá 83 kilómetros y conformará el tercer anillo de circunvalación del área metropolitana: conectará a 15 municipios. "Le están cambiando la vida a 12 millones de bonaerenses. Van a recuperar una hora para estudiar, trabajar, estar con sus afectos", manifestó, y agregó: "Esta obra nos permite conectar con otro revolución, la de los aviones, El Palomar con Ezeiza".