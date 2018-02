Mal momento: al ministro Dujovne lo cuestionó un profesor en España por tener una cuenta offshore

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, busca capitalizar nuevas inversiones en la Argentina durante la gira que se encuentra encarando en España. Sin embargo, no es la economía local la única que genera cuestionamientos, sino también sus acciones.

Tras una exposición en Tribuna EFE-Casa de América donde se encargó de marcar el camino que transita la política económica argentina y las metas de crecimiento impuestas para este año, un duro planteamiento de su audiencia casi lo deja fuera de juego.

"¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?", le preguntó Jorge Fonseca, un profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Tambaleando ante tal interpelación, Dujovne comenzó a sacar estadísticas de la galera, mientras parecía ensayar una respuesta mental. "Creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos, la pobreza comenzó a bajar, del 32% ya estamos en niveles cercanos al 28%, y no tenemos dudas de que va a seguir bajando", contestó rápidamente.

Dujovne titubeó antes de responder.

Acto seguido arremetió contra Fonseca."Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma la estadísticas del Indec del gobierno anterior". Fonseca lo acusó de "mentir" ya que esos datos pertenecían a la Universidad Católica Argentina (UCA), según le explicó.

“Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción”, siguió Dujovne, molesto ante especialistas y posibles futuros inversores.

Más tarde el titular de la cartera de Hacienda declaró con respecto a su interlocutor. "No me puso incómodo, pero los modos no eran los mejores".