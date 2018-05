Marcos Peña marcó la cancha: “La ley ya está vetada; Cambiemos va a ganar en el 2019"

Marcos Peña confirmó que el presidente Mauricio Macri ya vetó la ley que buscaba limitar tarifas y que fue aprobada horas atrás en una extensa sesión en el Senado de la Nación. "La ley ya está vetada, es una ley irresponsable, el fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, ratificamos el rumbo del cambio que hemos propuesto como gobierno", sostuvo el jefe de Gabinete en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Peña sostuvo que se trata de una “ley irresponsable”. “La gente no come vidrio, no se puede votar más de 100 mil millones del presupuesto sin decir de dónde vienen”, cuestionó el jefe de Gabinete, al criticar con dureza la ley aprobada por 37 votos a favor y 31 en contra esta madrugada en el Senado.

“Los argentinos que quieren volver atrás se equivocan”, agregó el funcionario, quien indicó además que a media mañana el presidente Mauricio Macri ofrecerá una conferencia de prensa desde el norte argentino. “La vocación de diálogo es parte del cambio, no vamos a negociar ciertas cosas, como la falta de transparencia ni la vuelta al pasado”, agregó Peña.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el funcionario apuntó a los mandatarios provinciales: “No estamos de acuerdo con el doble discurso de los gobernadores. Es una ley irresponsable que ya está vetada”.