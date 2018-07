Más ajuste: el Gobierno prohíbe las cifras no remunerativas en paritarias para recaudar cerca de $40.000 millones

El ministerio de Trabajo publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto mediante el cual no homologará más convenios colectivos que cuenten con cifras no remunerativas. El objetivo apunta a aumentar también la recaudación.

Mediante un decreto que se publicó hoy en el Boletín Oficial el ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, dejó por sentado que no homologará más las paritarias que cuenten con cifras no remunerativas. Ese mecanismo era utilizado en varias discusiones paritarias, incluidas en las propias del Estado nacional para destrabar el conflicto, dejar contentas a las partes y cerrar la paritaria.

En concreto, según estimaciones que realizó la Casa Rosada, se dejaba de recaudar cerca de $40.000 millones por año debido a que dichas cifras se encontraban fuera del alcance del fisco. “Van a tener que sentarse a negociar más”, explicaron desde el entorno de Triaca.

El presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El decreto entrará en vigencia a partir del mes que viene, misma fecha en la que comienzan las reuniones para la revisión de paritarias. De esta forma buscará que la eliminación de cifras no remunerativas tenga una implementación inmediata. Las cifras no remunerativas son una herramienta que utilizan habitualmente gremios y empresas para poder otorgar aumentos salariales "en negro" ya que dichos montos no son alcanzados no sólo por el fisco, sino que también evaden los diferentes regímenes de seguridad social, ya sean jubilaciones o aportes para obras sociales.

Para el Gobierno la CGT aceptará sin problemas el cambio, pero todavía no hubo una respuesta oficial.

La paradoja es que en la misma edición del Boletín Oficial se homologó la paritaria para los empleados del estado nacional en donde se dejó sentado que todo personal que cobre más de $40.000 mensuales, como suele pasar por ejemplo con los jefes de servicio en los hospitales nacionales, recibirá un aumento de $4.500. Esa paritaria también tendrá que ser revisada con el mismo sistema.

El decreto estableció además que el ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, el de Hacienda, cuyo titular es Nicolás Dujovne, y la mencionada cartera de Trabajo, deberán revisar y encontrar una forma de transición para las paritarias y convenios colectivos que incluyen cifras no remunerativas.

“Instrúyese al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Modernización y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que, con intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, procedan al análisis de las estructuras retributivas del Sector Público Nacional, con el objeto de considerar un programa de adecuación a las pautas generales contenidas en el presente decreto en materia de sumas no remunerativas”, sostiene el decreto publicado hoy.

Ante la consulta de Big Bang desde Trabajo adelantaron además que los bonos de fin de año, por ejemplo, no son considerados como "no remunerativos" debido a que cuando los reciben los empleados tienen que tributar por los mismos. Un dato no menor es que el decreto no tendrá una entrada en vigencia de forma automática, sino que comenzará a regir dentro de 30 días. La fecha tampoco es coincidencia, ya que a partir de agosto comenzarán a sentarse nuevamente con los gremios para las diversas cláusulas revisorías de la paritaria.

Tal y como contó en exclusiva este medio el presidente Mauricio Macri, a través de Triaca, otorgó un aumento de paritaria a cuenta, es decir extendió las paritarias, para llevarlas al 20% para llegar con más aire a las reuniones revisorías. Con esta nueva medida el oficialismo además tratará de conseguir sacar un provecho fiscal de los aumentos salariales.

Otro decreto de ajuste en el sector público

Después de dos años y medio de gestión, Macri firmó el decreto para el ajuste político de $20.000 millones solamente para este año. Algunos de los puntos que se detallaron en el decreto son: