Mauricio Macri, sobre Díaz Gilligan: "Tendrá que demostrar que estas acusaciones no tienen sustento"

[AHORA] "Los funcionarios tienen que demostrar que las acusaciones no tienen sustento", explicó Macri ante el reciente caso de un funcionario denunciado por una off shore en Andorra https://t.co/5hb3T6Udry pic.twitter.com/BvI9SHxNnH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 16 de febrero de 2018

El Presidente Mauricio Macri se encuentra en la residencia presidencial de Chapadmalal, donde lleva adelante el retiro espiritual junto a su gabinete, el segundo desde el inicio de su gestión. Sin embargo, producto de las últimas denuncias que salpicaron a miembros de su Gobierno, el jefe de Estado dio una conferencia de prensa para despejar dudas.

Macri en Chapadmalal.

Uno de los principales temas a tratar fue el escándalo que estalló en las últimas horas, cuando se acusó al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, de ocultar U$S 1.200.000 (980.000 euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia, y en donde hasta el año pasado regía el secreto bancario.

El funcionario macrista, en la mira de la prensa internacional.

En esa línea, el líder de Cambiemos sostuvo que sus funcionarios deben demostrar que este tipo de acusaciones son falsas. “Uno de los principales compromisos que tome desde que asumí hacia el futuro es un apego absoluto a la transparencia, una administración clara. Por eso vamos a encarar como corresponde todo el suministro de información”, señaló.

Y agregó: “Espero que los funcionarios de los cuales yo confío demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento. También va a ser importante el informe de la Oficina Anticorrupción”. Además, el mandatario aclaró que están obligados siempre a dar explicaciones cada vez que sean requeridas o necesarias: “Nadie debe enojarse ante una denuncia”.

Confirman el procesamiento del oficial Chocobar

Frente a la confirmación del procesamiento de Luis Chocobar, el policía procesado por matar a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense en La Boca, el presidente volvió a manifestar su apoyo y remarcó: “Yo no entiendo, honestamente, cómo de un fallo que leí dice que estuvo todo bien hasta el último instante donde los jueces dicen que se excedió”.

[AHORA] Macri se refirió a la confirmación del procesamiento del agente Luis Chocobar: "No comparto lo que expresan estos jueces: la policía nos tiene que cuidar a nosotros, no a los delincuentes" https://t.co/5hb3T6Udry pic.twitter.com/akRP7G7hFW — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 16 de febrero de 2018

Y agregó: “¿Cómo que se excedió? Estamos hablando de un policía corriendo a un delincuente, que le había dado diez cuchillazos a otra persona. Si esa persona está viva no es por mérito de ese asesino, sino por el médico y el policía. No sé qué esperan esos jueces ¿que lo deje escapar? No creo en eso, el policía tiene que estar para cuidarnos a todos los argentinos”.

Macri junto a Luis Chocobar.

Si bien el presidente sostuvo que su deber es respetar a la Justicia como poder independiente, explicó que a los efectivos encargados en nuestra seguridad hay que darles las herramientas para que ellos puedan actuar. "Queda claro que esta persona no se quiso entregar y seguía con el cuchillo. ¿Quién garantizaba que no había otra víctima si se lo dejaba escapar?”, dijo.

En ese marco, Macri manifestó no estar de acuerdo con la decisión de los jueces a cargo del caso del oficial de Avellaneda: “No comparto lo que expresan estos jueces, que seguramente con lo que lograron seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarlos. Pero la mayoría no pensamos como Zaffaroni y sus teorías. Los policías tienen que cuidarnos a nosotros y no a los delincuentes”.

Sobre las paritarias en la provincia

[AHORA] Conferencia de prensa de Mauricio Macri desde Chapadmalal: "En las paritarias cada sector tiene que disctuir de acuerdo a sus posibilidades" https://t.co/5hb3T6Udry pic.twitter.com/AlVbwGr4p9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 16 de febrero de 2018

Consultado sobre las paritarias, el jefe de Estado detalló que cada sector tiene que discutir “con respecto a sus posibilidades y de acuerdo a la provisión de bienes y servicios que tengan con respecto a la sociedad”. “Las paritarias son libres. Lo que hace a las paritarias estatales, es que hay otra circunstancia: la capacidad de poder afrontar un aumento que tenga cada distrito”, dijo.

Sobre la ley previsional

Durante la conferencia, Macri avaló el aumento del 5,71 por ciento para los jubilados que otorgó la nueva ley previsional para el primer trimestre de 2018 y aseguró que con esta reforma se está protegiendo mejor a los jubilados frente a la inflación. “A fin de año, los jubilados van haber cobrado más que la inflación que tengamos”, sostuvo el mandatario.