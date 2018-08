Mientras marchan por su desafuero, Cristina Kirchner aceptó los allanamientos en su vivienda

"No tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por el juez Claudio Bonadio", aseguró en un escrito presentado ante el Senado.

A horas de que se vote en el Congreso el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta escribió una nota dirigida a los senadores en la que acepta los allanamientos pedidos por el juez Claudio Bonadio.

Mientras tanto, cientos de ciudadanos se convocaron en los alrededores del Congreso de la Nación, y en varios puntos del país, para pedir por el desafuero de la Senadora Nacional y por la sanción de la ley de extinción de dominio.

En su Twitter, la senadora reveló que el documento fue presentado hoy por el presidente del bloque del FPV-PJ, Marcelo Fuentes, en la reunión ordinaria de labor parlamentaria del Senado de la Nación.

La ex presidenta agradeció a los senadores que dieron el quórum la semana pasada.

En el escrito, Fernández acepta los allanamientos, no porque convalide "la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio", sino porque desea terminar de una vez por todas con "el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".

Además, agradeció el accionar de loslegisladores que no permitieron el quórum la semana pasada, y explicó que lo hicieron no "por solidaridad personal ni corporativa”, sino para obedecer "a la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la población".

Fernández solicitó que los procedimientos no sean filmados ni fotografiados.

Por último, la ex presidenta pidió que el Senado de la Nación le garantice que los procedimientos se hagan sólo para buscar pruebas relacionadas con la investigación de los cuadernos de Centeno, por lo que solicita que no se filme ni se saquen fotos de las viviendas.

Esta carta fue escrita a pocas horas de que los Senadores voten el desafuero de Fernández, luego de no haber conseguido, por segunda vez, el quórum para llevar a cabo la sesión que buscaba votar por los allanamientos.

Del mismo modo, las palabras de la Senadora Nacional se hicieron públicas antes de que el oficialismo diera comienzo a una marcha hacia el Congreso de la Nación, en la cual se pide por el desafuero de la ex presidenta y el tratamiento de la ley de extinción de dominio.

Con carteles y cantos que le solicitan al gobierno kirchnerista que "devuelva lo robado", cientos de ciudadanos se presentaron antes de las 19 en las inmediaciones del Congreso, y también en distintos puntos del país.

Entre las fotos que aparecen en Twitter del #21Apresente, hay imágenes de ciudadanos convocados en Bahía Blanca, Córdoba, Formosa, y varias ciudades y provincias más.