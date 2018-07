¿Mirtha le suelta la mano a Macri? "Apoyé a este Gobierno, pero así no se puede continuar"

Aunque aseguró que no quiere "que vuelvan los kirchneristas" la diva criticó duramente al gobierno nacional.

Invitada de lujo a los premios FundTV, Mirtha Legrand recibió un homenaje por sus 50 años al frente de los clásicos almuerzos y, luego de la ceremonia, dialogó con la prensa.

Allí, aprovechó para despacharse en contra del gobierno de Mauricio Macri, y opinó que el dólar "va a seguir subiendo" y que la gente debería apurarse "a comprar".

"No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero", aclaró. "Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar".

Mirtha aseguró que aún confía en Macri.

Aunque aseguró que aún confía en el presidente y que no quiere "que vuelvan los kirchneristas", Legrand remarcó que debe levantar "un poco la puntería porque va a estar difícil".

"Hay que cambiar todo"

Al mismo tiempo, la diva condenó las opiniones de Gabriela Michetti en relación a la legalización del aborto. "Cuando uno es un personaje tan importante hay que pensar muy detenidamente las palabras que se dicen", expresó antes de agregar mitad en broma, mitad en serio: "todo hay que cambiar, todo el gabinete".