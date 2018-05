Mito o verdad: ¿Marcos Peña le robó una novia al economista Javier Milei?

"Ese incompetente no tiene nada para poder competirme a mí. No me puede sacar ni una novia ni nada. Lo único que me puede sacar sacar por la fuerza los impuestos", así el economista Javier Milei se descargó públicamente contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la duda sobre que alguna vez se disputaron una novia quedó abierta.

El economista calificó a Peña de tener un "intelecto pedorro" y de ser un "pedorro" como político. Pero la pica no parece ser sólo ideológica. Según dejó trascender un informe en el programa Bendita TV, Milei y Peña compartieron parte de la secundaria y fue en esos tiempos en que el actual Jefe de Gabinete le habría robado la novia.

Marcos Peña en su juventud.

Lo cierto es que de los protagonistas de este supuesto episodio sólo Milei dio una explicación "Eso es falso. Es una estrategia de Peña para apretarme y que no le pegue más", dijo a Primiciasya.

"El Jefe de Gabinete al país le está costando carísimo y quien más enfáticamente lo ha señalado he sido yo", dijo el economista acerca de lo que induce es una campaña en su contra.

"El Jefe de Gabinete nos costó más de US$ 10.000 de reservas, nos costó un salto en la tasa de inflación de por lo menos diez puntos, nos costó una devaluación del 50 %, nos costó tener las tasas de interés en el 40 % habiendo llegado a tocar el 100. Además tuvimos que caer de prepo en el Fondo Monetario Internacional y cayó en evidencia que el programa gradualista no funciona", se despachó.

Foto de mi pasado rockero hace 27 años... pic.twitter.com/lPQIzzmLqC — Javier Milei (@JMilei) 30 de agosto de 2016

Sin embargo, en lo fáctico se cae la historia. Sucede que Peña hizo su secundaria fuera del país y sólo pasó tres años en el Colegio Champagnat de Barrio Norte, muy lejos de Milei quien estudió en el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto.

Además hay unos siete años que los separa cronológicamente hablando, ya que el economista tiene 47 y el funcionario 41. Por todo esto pensar en que uno le robo la novia al otro resulta casi inverosímil.