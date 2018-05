Movimientos sociales y políticos marchan a Plaza de Mayo en contra del acuerdo con el FMI

En medio de las negociaciones abiertas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un acuerdo “Stand by” –que plantea mayores exigencias a los países deudores- este jueves el Movimiento Evita, Libres del Sur, Unidad Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Izquierda Popular y Patria Grande marcharán a Plaza de Mayo en rechazo de esta medida del Gobierno.

Nicolás Dujovne y Christine Lagarde, en Washington.

La concentración en la plaza, en la que continúa la obra de remodelación, fue convocada para las 17, aunque se espera que algunos movimientos sociales y políticos se acerquen al lugar horas antes. Por ejemplo, el Movimiento Evita llamó a concurrir "masivamente para repudiar el brutal acuerdo que busca imponer el gobierno de Macri con el FMI”.

Según el movimiento, “las recetas del FMI destruyen las Pymes, la industria nacional, las economías regionales y los pequeños comercios, lo que se traduce en falta de trabajo y la imposibilidad de millones de familias de llegar a fin de mes, pagar las tarifas, el alquiler, garantizar los alimentos y las necesidades básicas para vivir dignamente".

Por el Movimiento Evita firmaron la convocatoria los dirigentes Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, entre otros

En tanto, Libres del Sur señaló que con el FMI "viene más desempleo, menos jubilaciones, peores condiciones laborales, recortes a los planes sociales, más marginación y hambre". Su convocatoria será a partir de las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para luego marchar de ahí a la Plaza.

Por el Movimiento Evita firmaron la convocatoria los dirigentes Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro, los diputados Leonardo Grosso y Silvia Horne, Juan Manuel Abal Medina, Esteban “Gringo” Castro y Gildo Onorato, entre otros referentes nacionales de la fuerza peronista.

Libres del Sur también participará de la marcha.

En tanto, por la Dirección de Libres del Sur, los encargados de la convocatoria fueron la diputada nacional Victoria Donda y los dirigentes Humberto Tumini, Jorge Ceballos y Daniel Menéndez, entre otros.

Una fuente del Movimiento Evita dijo que esperan la "presencia de otros sectores de la oposición parlamentaria" y adelantaron que van a rechazar el acuerdo con el FMI "democráticamente, en una manifestación callejera y en paz".

El presidente Mauricio Macri realizó una conferencia de prensa el miércoles en la Quinta de Olivos y se refirió a la búsqueda de un préstamo del FMI. “Del Fondo (Monetario Internacional) nunca nos fuimos, siempre fuimos miembros. Es una herramienta adicional que nos da más estabilidad porque no estamos en los vaivenes del mercado”, explicó.

Según el presidente, “el Fondo es una institución seria con el que se hace buenos o malos acuerdos, y nosotros haremos uno bueno, inteligente, que garantice el crecimiento” y agregó: “No tenemos nada que ocultar, acá no hay gente que se lleva fondos a conventos. Acá todo está sobre la mesa y no me molesta que nos vengan a inspeccionar”.

Para los funcionarios del gobierno, el FMI no le impondrá a la Argentina las mismas condiciones y rigurosidad que derivaron en su pésima imagen en el país durante. “Este acuerdo es acelerar la reducción del déficit. Ratifico al equipo económico y es responsabilidad del presidente asignar a sus colaboradores. Siento que tenemos un buen equipo”, avisó Macri.