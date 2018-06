Moyano adelantó que habrá un paro nacional de Camioneros el jueves 14 si no arreglan paritarias

El líder camionero Hugo Moyano remarcó su postura de enfrentamiento contra el Gobierno nacional por cuestiones paritarias y por las causas judiciales que lo persiguen. "Que traten atacarnos con muchos medios de la Justicia. No saben ya más que inventar para ratificar las denuncias que hacen. Por eso compañeros les digo, si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados. Si cree que me va a atemorizar está equivocado señor presidente", bramó Moyano directamente contra Mauricio Macri.

"Si el martes no tenemos una respuesta favorable de la cámara, si no dan un respuesta concreta al pedido que hemos realizado el jueves hacemos un paro general", adelantó El histórico líder de los Camioneros formuló duras declaraciones contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "Dietrich no va a hacer nada porque no sabe un carajo de transporte. La única experiencia que tiene en transporte es haber creado una bicisenda".

Pablo y Hugo Moyano en el escenario del acto de Camioneros

"Hoy es un día muy especial porque hay comenzado este camino que hemos recorrido durante tantos años como dirigentes gremial, el camino de la lucha. y nadie más que los camioneros conocemos el camino y las rutas. Y esas nos van a llevar al triunfo de los trabajadores", continuó Moyano con sus declaraciones. "Fíjese hasta qué punto llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un Gobierno que pretende que con una inflación del 30% los trabajadores recuperen el 15%", prosiguió.

"Quien puede entender esa estupidez que le hacen creer a la sociedad. Por eso vamos a reclamar el porcentaje que corresponda. Y no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda. Que hagan lo que quieran, que sigan tratando de presionarlo con algunos medios de comunicaciones. Algunos idiotas útiles que se prestan para atacarnos permanentemente", manifestó al final de su discurso.