Muerte dudosa: cómo fue la relación de Carlos Di Doménico y su marido detenido por los cuadernos

Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, fue detenido en Rosario este martes, después de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara su prisión preventiva en la causa de los cuadernos de la coimas, donde se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de concesiones en obras públicas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el apresado aparece en la mira de la Justicia, ya que a mediados de este año el ex funcionario fue inculpado por la familia de su marido, el diseñador Carlos Di Doménico, quien falleció repentinamente en medio de un mar de dudas y silencio.

Carlos Di Doménico y Juan Manuel Campillo eran pareja desde hacía varios años.

Lo que se sabe hasta el momento de la detención es que Campillo quedó involucrado después de que la ex esposa del presunto testaferro del fallecido Daniel Muñoz, que era ex secretario privado de Néstor Kirchner, declarara como arrepentida.

En su explicación, Elizabeth Ortiz Municoy dijo que Campillo habría sido intermediario en diversas operaciones inmobiliarias que Muñoz realizó en Estados Unidos, donde adquirió 17 propiedades e invirtió millones de dólares. Según ella, por esos negocios el recién detenido habría recibido 5 millones de dólares en concepto de comisiones.

Tras la muerte del diseñador, sus familiares apuntaron contra Campilo.

Más allá de esta investigación, lo cierto es que otra causa apunta contra él, ya que se lo acusa de ser parte de una red de lavado de dinero, en la cual se cree que Campillo compraba prendas de alta costura para blanquear dinero sucio.

Esta denuncia la hizo Anna Putrino, ex apoderada de Di Doménico en Italia, quien confesó públicamente que el acusado giraba dinero a bancos de Suiza y Andorra desde Santa Cruz para luego adquirir vestidos y telas italianas, adulterar las facturas, e ingresar el material a Argentina.

Además de toda esta situación, en mayo de este año el reconocido diseñador falleció en Rosario, después de que se internara en el sanatorio privado Parque, a donde llegó tras sentirse muy mal.

Según indicaron los médicos, a las pocas horas de su ingreso Di Doménico perdió la vida tras el agravamiento de un cuadro de encefalitis y leucemia.

Di Doménico falleció luego de haber pasado un año enfermo de leucemia.

A pesar de eso, muchos de los familiares y allegados del diseñador dijeron públicamente que Carlos Di Doménico estaba desaparecido desde hacía un año, y que nadie sabía que transitaba una enfermedad tan grave.

"Me parece muy raro, es como que desapareció y nadie sabía de él. Incluso hay rumores de que estaba pasando una situación terrible, en la que algunos amigos habrían recibido mensajes en los que pedía que lo rescaten. Como si estuviera retenido por alguien", dijo sin dar demasiados detalles su ex pareja y ex socio, César Juricich.

Del mismo, Marcela Tinayre dijo que hacía un tiempo que no sabía nada de él y contó que según le dijeron, hacía un año que estaba enfermo. "Me dijeron que en el ultimo tiempo no atendía el teléfono, que su pareja no lo dejaba hablar", sumó.

El hijo de Carlos Di Doménico pidió que se hiciera la autopsia en el cuerpo de su padre.

Del mismo modo, algunas modelos que trabajaron con el diseñador dijeron que el fallecido podría haber sido envenenado por su esposo, ya que durante mucho tiempo Di Doménico se había aislado de sus allegados por un supuesto pedido de Campillo.

Ante la falta de respuestas y en medio de muchas dudas, Stéfano di Doménico, uno de los dos hijos del diseñador, se presentó horas después del fallecimiento de su padre en la comisaría 53° de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar un pedido de autopsia, ya que dijo que sospechaba que la muerte no habría ocurrido de manera natural.