No aclares que oscurece: en un fallido Carrió pidió "que se mantengan las propinas y las coimas"

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue criticada luego de recomendar a la clase media y media-alta "que dé propinas y dé changas, aunque le cueste" a modo de ayuda a los sectores más bajos. Este miércoles quiso defenderse en la Cámara Baja, pero terminó de embarrarse.

Durante una sesión especial en la Cámara de Diputados la legisladora intentó defenderse. "Quiero aclarar cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y las coimas...", comenzó sin darse cuenta de lo que había dicho hasta que otros diputados comenzaron a abuchearla para hacerle notar su fallido.

"Fue un lapsus, lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vinieron el tema de las coimas, dijo haciendo referencia al ex diputado nacional Alejandro Rossi, en un intento de justificar su equivocación.

De ahí en más Carrió casi ni pudo seguir hablando por la cantidad de gritos que recibió, aunque siguió esbozando su postura.

Carrió apuntó contra el hermano de Agustín Rossi para justificar su furcio.

"Los cartoneros trabajan, las manicuras trabajan, la gente que corta el pasto trabaja, es necesario que la clase media no suprima ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis, el progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres", concluyó.