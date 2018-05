No declaró y rechazó haber recibido coimas: las 6 claves del escrito que presentó Scioli

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional, Daniel Scioli, no declaró y presentó un escrito ante el fiscal bonarense que lo investiga en la mega causa por manejos de fondos provinciales y de las cajas chicas, Álvaro Garganta, en donde hay en juego el destino de $117 millones. En concreto, Scioli hoy debía ir al ex edificio de Vialidad, en donde se encuentran las UFI de La Plata, para dar explicaciones sobre por qué la única empresa contratada para la construcción de nueve las Unidades de Pronta Atención (UPA) fue Miller Building International SA con cuyo titular el diputado nacional mantiene una relación comercial.

El microestadio de La Ñata que fue construido por la misma empresa que hizo nueve UPAs

Es que dicha empresa fue la que construyó el micro estadio en Villa La Ñata, donde Scioli juega con el hómonimo equipo de fútsal. A partir de 2013, Miller Building comenzó con el alquiler, y luego la compra de terrenos de Villa La Ñata a Capanone SA, la empresa de la cual el ex gobernador tiene el 99% de las acciones, con el objetivo de desarrollar un proyecto inmobiliario. El acuerdo fue por casi $4,5 millones en 60 cuotas. Pero en 2017, el duelo de la constructora, Ricardo Miller, compró el terreno por U$D 3.850.000 según se desprende de la denuncia que presentó la diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió.

En su escrito, Scioli se despegó de las denuncias en su contra y manifestó que durante su gestión todas las compras fueron controladas no sólo por los organismos de la provincia sino también en algunos casos por la ONU. "No es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado", manifestó.

"Es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores. Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso.", continuó Scioli , quien remarcó que durante su gestión nunca recibió "dádivas" de Miller como tampoco de ninguna otra persona.

Un dato no menor sobre las UPA es que fueron fuertemente criticadas por la comunidad médica de la provincia de Buenos Aires, como también de la Ciudad y de la Nación. El modelo, copiado del que instrumentó en Brasil el ex presidente Luiz Inacio "Lula" Da Silva, tenía como objetivo liberar la congestión en las guardias de los hospitales públicos. Para eso se determinó un radio de distancia entre la UPA y el hospital. Dicha situación no se cumplió desde un principio en la provincia, en donde no sólo se encontraban alejadas, sino también a veces sin los insumos necesarios.

El escrito completo

