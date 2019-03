No es no: el Papa Francisco se negó a que le besaran el anillo y el video se volvió viral

Al menos una docena de personas se acercan, le dan la mano, intentan besarle el anillo de plata y él se niega. La escena podría salir de una película humorística, pero tuvo como protagonista al mismísimo Papa Francisco y se volvió viral por la increíble reacción del Pontífice.

Ocurre que el Papa Francisco no le gusta para nada la “tradición” de los fieles que se acercan a saludarlo y terminaban besando el anillo a sus antecesores. Hay quienes creen que es un gesto para erradicar algunas actitudes muy jerárquicas dentro de la cúpula de la Iglesia católica.

¡SACÁ LA MANO!

El hecho más llamativo quedó registrado ayer por las cámaras durante una visita de Francisco al santuario de Loreto. El video muestra cómo el Papa se niega a que le besen el anillo las decenas de fieles que se acercan a darle la mano. Algunos se ríen, otros se van un poco molestos y hay quienes hasta se vuelven insistentes. Pero la reacción del Pontífice es siempre la misma: sacárselos de encima y evitar que le besen el anillo.

Como todos los usuarios de las redes sociales aman las teorías y conspiraciones, las versiones acerca de lo que podría ocurrir no tardaron en aparecer: algunos hablaban de “otro gesto de humildad” del Papa, mientras que hubo quienes simplemente lo redujeron al cansancio. Como sea, el video resultó muy divertido.

EL ANILLO DEL CAPITÁN PAPA

El anillo que Francisco no quiere que le besen tiene una curiosa historia: se llama “Anillo del Pescador” o del “psicotario”. Sólo lo pueden usar los sucesores del apóstol San Pedro y los expertos en la historia del Vaticano recuerdan que se empezó a usar durante el papado de Clemente IV, en pleno XIII.

El anillo del Papa Francisco.

El anillo no pasa inadvertido en la mano de Francisco ni de ningún otro Papa, pero en verdad su diseño es bastante común. Tiene la imagen de un pescador en una especie de barco y el nombre del Papa. El anillo que carga Francisco tiene una particularidad: en lugar de ser de oro puro, él prefirió usar uno de plata color dorada, como un “gesto de austeridad”.

¿PAPA MALA ONDA?

No es que ayer en particular Francisco estuviera con mala onda. Sí es cierto que el video de ayer resulta algo divertido por la cantidad de veces que el Papa dice que no. Parece que los feligreses no entendían que no es no e intentaban por todos los modos poder besar el anillo de la discordia.

Pero en el pasado Francisco ya se había negado en muchas otras ocasiones a que le besaran el anillo del pescador. De hecho, muchos notaron como un “desaire” cuando le sacó la mano al entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en enero de 2018. Luego tuvo una actitud similar con Angélica Rivera, la ex primera dama de México, esposa del ex mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

En algún punto, tal vez tiene algo de sentido: ¿a vos te gustaría que te besen la mano decenas de desconocidos?