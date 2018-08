Obra pública: en qué casos se podrían rescindir los contratos de las empresas investigadas

Las revelaciones que trae la causa de los “Cuadernos de la Corrupción K” sobre el pago de coimas por parte de diversas empresas vinculadas a la obra pública generaron un cimbronazo no sólo en Comodoro Py, en donde se tramita el expediente, sino también en la Casa Rosada, y no sólo por las implicaciones que tiene el primo del presidente Mauricio Macri, el ex titular de IECSA Ángelo Calcaterra.

La gran mayoría de las empresas denunciadas se encuentran con contratos vigentes, por lo que comenzaron a sonar las alarmas debido a lo que podría suceder, o cómo tendrá que avanzar el Gobierno, si llega a necesitar rescindir algunos de sus contratos. El debate llegó a las altas esferas del Ejecutivo, que en las últimas horas determinó que se esperará a que haya una decisión judicial o un dictamen de la Oficina Anticorrupción.

El ex titular de IECSA, Ángelo Calcaterra, declaró hoy por la mañana.

Las formas de rescindir el contrato que tiene hoy en día el Estado son tres. Según explicaron en el ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, de acuerdo a la normativa del Registro de Constructores, son:

Rescisión culposa del contratista: alguno de los concomitantes (hídricos, Vialidad, AySA) le rescinde una obra a una empresa contratista por culpa de la empresa y se suspende (el plazo varía según el grado de culpa). Condena judicial (como el Caso Odebrecht ) : se sanciona y suspende del registro por estar condenada y hasta autoinculpada. En el caso de Odebrecht, se suspendió por un año y se evalúa extenderlo por uno más. Por denuncia penal de un funcionario público del Ejecutivo a una contratista.

La obra del soterramiento del Sarmiento, una de las investigadas por la Justicia.

Muchas de las empresas denunciadas ya se encuentran sancionadas en el mencionado registro por cometer algunos de estos tres motivos mencionados y por ende quedaron fuera de futuras licitaciones.

“El Poder Ejecutivo no puede quitar, retener pagos, incumplir contrato con una empresa así porque sí, basándose sólo en lo que sale en los cuadernos. Estamos a la espera de lo diga la justicia o la Oficina Anticorrupción”, explicaron desde la cartera de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, y que también posee varias de las obras de infraestructura de mayor envergadura.

La autopista que se le sacó a Isolux por diversos incumplimientos de contrato.

Un dato no menor es que muchos de los contratos vigentes fueron adjudicaciones que se realizaron durante la gestión anterior, como es el caso de las represas hidroeléctricas Condor Cliff y la Barrancosa que quedaron en manos de una UTE conformada por Electroingenieria y un holding chino. Antes de que se conozca el escándalo de los cuadernos, el ministro de Energía, Javier Iguacel, comenzó las negociaciones con los chinos para que saquen a la empresa argentina de la obra para así evitar problemas a futuro por el derrotero judicial de la misma.

Isolux fue otra de las que vio como un contrato le fue rescindido. No sólo quedó afuera del Paseo del Bajo, que depende de la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sino que también perdió la autopista para reemplazar a la Ruta Nacional 3 que une las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

El tramo A del Paseo del Bajo también le fue quitado a Isolux.

Sin embargo, Cambiemos también se encargó de rubricar contratos con empresas que se encuentran investigadas en este causa, y en otras, como es el caso de IECSA que se asoció con Odebrecht para el soterramiento del Tren Sarmiento. En esa causa puntual, por la cual además Calcaterra tiene que declarar la semana que viene en Comodoro Py, el fiscal Piccardo pidió que se le remitan los escaneos de los cuadernos para poder ver posibles conexiones con su investigación.