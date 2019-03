"Ojalá Cristina se baje": las 13 definiciones de Jorge Rial en un año electoral

Faltan pocos meses para las elecciones y todavía no hay nada seguro. En un mano a mano con Luis Novaresio, Jorge Rial analizó el presente político del país. Qué debería hacer Cristina Kirchner, cuál fue el gran error de Mauricio Macri y qué sucederá con el peronismo. A continuación, las definiciones más fuertes del conductor.

Estoy muy caliente con lo que pasa en el país"

Mauricio Macri, su nerviosismo, el fracaso económico y el poder: "Le pesa"

"Vi una persona que fue a declarar, que necesitaba contar cosas sin importar el tenor de las preguntas. Un tipo que parecía haber ido a indagatoria. Lo noté nervioso y con una firmeza absolutamente fingida. Creo que lo que contó del padre es terrible por donde se lo mire, me parece grave".

Soy peronista, quiero la unidad del peronismo"

"¿Por qué creímos en Mauricio Macri los que lo conocíamos, si sabíamos que no iba a hacer mucho más que esto? Conocíamos sus limitaciones. ¿Nos sorprende de verdad? No me sorprende… O sí. No pensé que se iba a deshilachar tanto, pensé que se iba a rodear de los mejores en economía. Pero fue al revés: en la política se juntó con gente que sabe rosquear mucho y armó buenas alianzas, y en economía falló de la peor manera. El fracaso económico de Macri es estrepitoso".

Ojalá Cristina (Kirchner) se baje"

"A él le pesa, no le gusta y se nota que no tiene vocación para esto. No todos tienen vocación de poder: y eso no es tenerlo, sino saber administrarlo. Yo no sé si él sabe administrar el poder. Llegamos a un punto en que no sé cómo vamos a salir de acá, es preocupante".

En la nota con Majul encontré a un Macri nervioso"

Calidad institucional: "Stornelli está sospechado de cosas graves y es un tipo muy cercano al presidente"

No la hay. Hay un juez que está siendo directamente atacado por el gobierno. Déjenlo investigar, si se manda una cagada tenés todos los procesos para removerlo de su cargo. Bonadio era malo y ahora es bueno, Stornelli está sospechado de cosas graves y es un tipo muy cercano al presidente, era jefe de seguridad de Boca. La verdad que no siento que haya calidad institucional

A Macri le gusta el fútbol y las minas, la ciudad la manejó siempre Rodríguez Larreta"

"La Oficina Anticorrupción no existe. Es de 'Anticorrupción K': no investiga nada de lo que tiene que investigar. ¿Por qué no le pedimos el título a Laura (Alonso)? Estoy enojado, pero no con Macri, estoy enojado con nosotros. Y tampoco tenemos la culpa, en todo caso habremos votado mal, pero lo hicimos con la esperanza de que iban a cambiar algo, iban a llover las inversiones".

A Marcos Peña no lo quiere nadie dentro de Cambiemos. ¿Peña es el Lopez Rega de Macri? Sin brujerías, eso sí"

"Elisa Carrió lo tiene agarrado de los huevos a Macri"

"Lo tiene agarrado de los huevos al presidente. Dice 'llueve' y todos salen con paraguas. Macri debería dedicarse solo a gobernar, no puede estar pendiente de si los radicales rompen o no, si Lilita se enoja o no, de las sequías… Tenés que dedicarte a gobernar. Esto no es Boca".

Hay plan V, con Vidal como candidata. Muchos del ala política del gobierno quieren que Macri se baje"

La reelección de Mauricio Macri: "Hay gente con una vocación de suicidio que no lo puedo creer"

"Si lo reeligen a Macri, creo que hay gente con una vocación de suicidio que no lo puedo creer. Y en un eventual mano a mano con Cristina va a ganar con el mismo porcentaje que en 2015 pero con el desgaste de cuatro años. Siento que en este momento nadie quiere perder pero nadie quiere ganar. Es rara esta situación porque el que gana sabe que hay una bomba prendida que va a explotar. Puede explotar con Macri, Cristina, Lavagna, Massa, quien sea… Entonces, ¿cómo hacés?".

Si Stornelli no tiene nada que ocultar que se presente a la justicia"

Cristina Kirchner y su no candidatura: "Cuba podría ser una salida elegante"

"Esto de Cuba podría ser una salida elegante. Bajarse para cuidar a su hija podría ser una imagen potente. Cuando ella se baje el peronismo solo se va a alinear, como hizo siempre. Creo que ella está preocupada de verdad. No tiene inmunidad, está solita y puede ir presa en cualquier momento si Bonadio tiene ganas de meterla presa".

Se usaron los servicios para ensuciar gente en la televisión. Hay constancias de 60 llamadas entre Nacho Viale y (Eduardo) Miragaya"

Tinelli candidato: "Sería un error, el poder se construye dentro del poder"

"No existe el outsider en la política. Lo que pasó con Trump fue porque es millonario y a base de guita fue el mejor posicionado en el Partido Republicano, que lo tuvo que adoptar pese a que no lo quería".

"Creo que lo que tiene que hacer es alinearse. Es un tipo que puede unir si se pone de un lado, como él dice, que quiere ponerse en el peronismo. Puede ser un factor de unión porque hace falta otra mirada extra política".

El caso Jaitt fue un montaje de los servicios para ensuciar gente"

"Él tiene vocación de poder. Puede ser gobernador o presidente, es posible. Pero no ahora. Creo que ahora está haciendo un buen laburo y ojalá que siga después. Por lo que me cuentan se está preparando… Nadie nació guitarrero ni con uñas. Las uñas te van creciendo y la guitarra la vas domando. Macri no era guitarrero y ahora es presidente, con todo el derecho del mundo, votado democráticamente".