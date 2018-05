Otra vez irresponsable, reapareció Cavallo y vaticinó: "Puede venir otro 2001"

Huevos. Años atrás le arrojaron huevos a Cavallo mientras exponía en la UCA.

Cada algunos años, Domingo Felipe Cavallo abandona el exilio mediático al que se vio obligado hace más de una década y media, cuando sus decisiones desde el Ministerio de Economía - primero con Menem y luego con De la Rúa - provocaron el estallido de 2001. Anoche rompió el silencio en medio de rumores que hablaban de un encuentro con el presidente Mauricio Macri, que negó de manera tajante. Ocurre que, en líneas generales, cada vez que abre la boca en la Argentina sus declaraciones no son bienvenidas. Alguna vez, incluso, mientras exponía en un Congreso tuvo que irse agachado y por la puerta de atrás porque le tiraron huevos.

Durante una entrevista con Todo Noticias, el ex ministro de Economía negó el encuentro con el presidente y dijo que sólo le envió uno de sus libros hace algunos años. Incluso dijo que también le envió un ejemplar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof.

El ex ministro de Economía de De la Rúa dijo cómo podría repetrise un 2001.

Cavallo volvió a repetir sus recetas económicas, en un contexto complejo para el país, con una fuerte suba del dólar, altas tasas de interés y un importante incremento en las tarifas de los servicios públicos. De todos modos, negó por completo el encuentro con Macri que se difundió días atrás: “Eso es mentira. Lo hacen para descalificar a Macri”.

mas de cavallo sobre el 2001!! ������������������ pic.twitter.com/GLjda3Oi3Y — Luana Volnovich (@luanavolnovich) 3 de mayo de 2018

El ex ministro que condujo la economía hasta llevarla al desastre de 2001 dijo que un estallido de esas características podría repetirse en el futuro. “El 2001 se puede llegar a venir en unos años, si siguen con una política de endeudamiento exagerada y a largo plazo y no cierran el déficit fiscal”, lanzó, como profecía, el ex funcionario.

Cavallo lanzó sus recetas económicas y negó haberse reunido con Macri.

Con ese panorama catastrófico, el ex ministro lanzó que sería “parecido a lo que le pasó a Perón en el 49, cuando aplicó políticas como las del kirchnerismo, la inflación llegó al 49 por ciento y Perón hizo un ajuste”. En esta línea, el ex ministro se autopostuló: “Falta un ministro de Economía”.

“El equipo de Macri no conoce la historia de la política argentina. Nadie tiene una interpretación acabada de los últimos treinta años”, sostuvo Cavallo en la entrevista que se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde salieron a castigarlo fuertemente.