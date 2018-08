Oyarbide prometió dar a conocer a los que "lo agarraron del cogote" para direccionar sus fallos

El ex juez federal declaró hoy por la causa de los cuadernos de Centeno. Nombró al ex espía Jaime Stiuso y al sindicado como operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández. Oscar Parrilli, por su parte, no declaró y presentó un escrito.

El ex juez federal Norberto Oyarbide declaró hoy en la causa de los cuadernos K ante el titular del Juzgado Federal 11, Claudio Bonadio, en donde afirmó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner “lo apretaron del cogote” para sacar las causas sobre enriquecimiento ilícito, entre otras.

Oyarbide es recordado por haber cerrado en tiempo récord dicha causa aún cuando se supo que se tuvo que contadores de la administración central de la AFIP viajaron a Santa Cruz para supervisar la presentación final de la DDJJ del matrimonio presidencial en la filial provincial del organismo recaudador en 2008.

El ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parilli.

El ex magistrado mencionó al auditor general de la Nación y sindicado como operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández, y al ex hombre fuerte de la ex SIDE, el espía Jaime Stiuso. "Jamás he recibido absolutamente nada. Sí expliqué con todo cuidado, y creo que en esto me tuve que cuidar con un cuidado espantoso, el tema del sobreseimiento dictados a los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació", afirmó en declaraciones a los medios.

Oyarbide renunció a su cargo a principio de 2016 debido a que con el cambio de Gobierno se había quedado sin la protección que le daban el peronismo y el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, donde era el primer juez con mayor cantidad de procesos y denuncias en su contra (el segundo era Bonadio). En los primeros días de la gestión como ministro de Justicia y Derechos Humanos de Germán Garavano el magistrado fue a verlo para ofrecerle una “ofrenda de Paz” que fue rechazada y se le dijo que era preferible que renunciara cuanto antes. Oyarbide lo hizo para no perder la jubilación ya que si lo destituían podía serle negada.

El ex juez federal al momento de retirarse de los juzgados de Comodoro Py al 2002.

Por aceptarle la renuncia, el presidente Macri tuvo una disputa con la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió ya que la líder de la Coalición Cívica quería que se avance con el proceso dentro del Consejo y con el juicio político.

Otro de los que tuvo que ir a declarar hoy fue el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien también supo ser el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que entregó un escrito junto a su abogado el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y no declaró. “Quiero decirles que he presentado un escrito y una nueva recusación, porque entiendo que yo mantengo con él (por el juez) una vieja enemistad desde hace mucho tiempo, cuando su militancia en el menemismo", sostuvo Parrilli, y agregó: "Como no está resuelto ni firme el juez, he presentado un escrito en el que he negado todos los hechos que se me imputan".