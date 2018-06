Paro general: el listado de reclamos de la CGT y la única concesión que está dispuesto a dar Macri

Aunque son "épocas de ajuste", el Gobierno no escatimará recursos para frenar el paro general que la CGT anunciaría esta semana. Para ello desembolsará unos $ 6.000 millones para las obras sociales sindicales.

El jueves pasado los referentes de la central de trabajadores fueron convocado a Casa Rosada, para negociar un posible acuerdo que pudiera desarmar la medida de fuerza. Hoy habrá un nuevo encuentro para seguir las discusiones.

La CGT conseguiría que se les restablezca las cajas de las obras sociales.

En el encuentro, los triunviros pusieron sobre la mesa algunas exigencias entre las que se encontraba la devolución de fondos a las obras sociales, el cual es hasta ahora el único reclamo el cual se encuentra dispuesto a negociar el Gobierno.

Esta será, según el diario Ámbito Financiero, la mayor concesión oficial del pliego de demandas que presentó la semana pasada la central obrera como condición para no ir a una huelga. Aunque por ahora la amenaza se trasladó para fin de este mes.

Encuentros y desencuentros

Cabe recordar que en agosto del año pasado Macri le pidió la renuncia a Luis Scervino, el Superintendente de Servicios de Salud, el cargo más alto de los sindicatos dentro de la estructura estatal. Precisamente desde allí se distribuía el dinero a las obras sociales.

Esto sucedió después de una masiva movilización de la CGT en contra de la reforma laboral y en contra de los despidos, donde además se generaron incidentes entre manifestantes de la central trabajadora y de camioneros.

El gobierno se resiste a ver otra convocatoria general.

El gobierno de Cambiemos no pudo tolerar tamaña muestra de repudio y en consonancia le quitó a los sindicatos una de sus mayores cajas que en ese entonces tenía un volumen anual de $ 7.000 millones.

Paradójicamente, hoy para no enfrentarse de nuevo a la imagen de una protesta masiva, estaría dispuesto a restituirle esos ingresos si dan marcha atrás con el paro general. Algo que se podrá saber este martes después de una nueva reunión en Casa Rosada.

A su vez, otro de los puntos que se evalúa es quitar la baja de indemnizaciones de los proyectos de reforma laboral.

Las cartas sobre la mesa

La CGT le había planteado al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el jefe de Gabinete de Trabajo, Ernesto Leguizamón otros puntos en los que el gobierno no da el brazo a torcer. Entre ellos se encuentran:

La eximición del Impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo de junio.

El cese de despidos en la administración pública, provincial y municipal.

en la administración pública, provincial y municipal. La búsqueda de consenso en el sector privado para que tampoco se susciten más despidos.

Que se dé marcha atrás con el proyecto de la ley de reforma laboral.

Reapertura de las paritarias que cerraron pero con un ajuste en línea con la inflación reestimada para 2018 de entre 21% y 27 por ciento.

Triaca avaló la decisión de Macri y el decreto presidencial.

Macri “tomó la decisión de adelantarse” y “de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo horas atrás el ministro de trabajo Jorge Triaca sobre la reapertura indiscriminada de paritarias y haciendo alusión al decreto presidencial que concedía un aumento para retrasar el paro, aunque más no sea una semana.

Así es que entre julio y agosto habrá un mecanismo de negociación abreviado por los cuales los gremios y empresas que acuerden realizarán un aumento de hasta 5% en dos cuotas, a cuenta de la repertura de negociaciones en los meses de septiembre y octubre, cuando en general caen las cláusulas de revisión de los gremios.

"Si el martes no tenemos respuesta positiva, el consejo directivo por unanimidad quiere el paro, ya lo queríamos", aseguró Carlos Acuña, líder del sindicato de los trabajadores de las estaciones de servicio.

Por su parte, el titular de la Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó, por su parte, la convocatoria a un paro nacional del sector para este jueves en reclamo de un aumento salarial del 27 % en el marco de la discusión paritaria.

Moyano ratificó la medida de fuerza abarcará "todas las ramas" del sector, entre las que mencionó el transporte de caudales, la distribución de combustible, la recolección de basura, el correo y servicios de logística.

Hugo Moyano ratificó el paro del jueves si el aumento para Camioneros no es del 27%. Miren el gesto que hizo su hijo Pablo cuando preguntaron si va a haber cortes de ruta. Enojado con la ministra de Seguridad, Hugo Moyano la llamó por todos sus apellidos https://t.co/egMHpR3vyP pic.twitter.com/Dy1VVPoNsl — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 11 de junio de 2018

"He mantenido esta mañana un encuentro con la cámara empresaria y me dijeron que no están en condiciones de dar el aumento del 27 por ciento que solicitamos. Ante esta negativa empresaria, vamos a cumplir con la medida de fuerza", aseveró el titular del gremio de camioneros.

"No va a haber cortes de ruta; eso es algo que quiere instalar en la opinión pública la señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, ministra de Seguridad de la Nación, pero no va a pasar nada que no corresponda", aseveró el dirigente en conferencia de prensa.